Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ tại buổi sơ duyệt diễu binh
(PLO)- Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam như Đen vâu, Hoàng Thuỳ Linh đã có mặt trong Khối Văn hoá - Thể thao tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27-8.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Tối 27-8, tại buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã có sự tham gia của Khối Văn hoá - Thể thao.
Theo lời thuyết minh, ngành Văn hóa, Thể thao - Lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.
Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa, Thể thao đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, giàu lòng yêu nước, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, phong phú về tâm hồn.
Cùng nhìn lại hình ảnh của Khối Văn hoá- Thể thao tại buổi sơ duyệt.