Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ tại buổi sơ duyệt diễu binh 28/08/2025 06:07

(PLO)- Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam như Đen vâu, Hoàng Thuỳ Linh đã có mặt trong Khối Văn hoá - Thể thao tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27-8.

Tối 27-8, tại buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã có sự tham gia của Khối Văn hoá - Thể thao.

Theo lời thuyết minh, ngành Văn hóa, Thể thao - Lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa, Thể thao đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, giàu lòng yêu nước, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, phong phú về tâm hồn.

Cùng nhìn lại hình ảnh của Khối Văn hoá- Thể thao tại buổi sơ duyệt.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong Khối Văn hoá - Thể thao. Ảnh: NGỌC SƠN.

Trong đó không khó nhận ra rapper Đen Vâu, người mà như Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc tiết lộ, chính anh đã nhắn tin xin được tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: NGỌC SƠN.

Diễn viên Bảo Hân cũng có mặt trong Khối Văn hoá- Thể thao. Ảnh: NGỌC SƠN.

Đây là những nghệ sĩ được lựa chọn từ các nhà hát như: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long…Ảnh: NGỌC SƠN.

Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ (góc phải) cũng tham gia trong Khối. Ảnh: NGỌC SƠN.

Để tham gia trong sự kiện trọng đại này, các nghệ sĩ cũng trải qua quá trình luyện tập. Ảnh: NGỌC SƠN.