Điểm chuẩn và chính sách đặc biệt của Trường ĐH Văn Hiến dành cho tân sinh viên 23/08/2025 10:05

(PLO)- Những thí sinh trúng tuyển Trường ĐH Văn Hiến sẽ được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1, góp phần chia sẻ áp lực tài chính cùng phụ huynh, giúp tân sinh viên an tâm nhập học.

Trường ĐH Văn Hiến (DVH) vừa chính thức công bố mức điểm trúng tuyển ĐH chính quy cho 43 ngành đào tạo theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, phương thức xét học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM



Chi tiết điểm chuẩn từng ngành như sau:

Đặc biệt, theo thông tin của Trường ĐH Văn Hiến, trong mùa tuyển sinh năm nay, trường có nhiều chính sách đặc biệt dành cho tân sinh viên. Cụ thể, những thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1, góp phần chia sẻ áp lực tài chính cùng phụ huynh, giúp tân sinh viên an tâm bắt đầu hành trình đại học.

Ngoài ra, trường dành tặng 1.000.000 đồng để hỗ trợ chi phí di chuyển dành cho phụ huynh và thí sinh đến nhập học.

Trường cũng tặng 200 chuyến học tập trải nghiệm quốc tế nhằm khuyến khích sinh viên hội nhập toàn cầu, tặng 200 suất học tập và trải nghiệm tại các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan thông qua chương trình quay số may mắn.

Cạnh đó, trường còn tặng 3 thẻ bảo hiểm y tế dành cho tân sinh viên và người thân, áp dụng đối với các bạn có tổng điểm đạt từ 26,5 điểm (theo bảng quy đổi) và trường cũng cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học và 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Văn Hiến cũng đã tiến hành khảo sát và tổng hợp hơn 5.000 phòng trọ đáp ứng các tiêu chí về an toàn, sạch sẽ và vị trí gần các cơ sở đào tạo. Mục đích nhằm hỗ trợ phụ huynh và thí sinh ở xa có thêm lựa chọn và an tâm khi bắt đầu nhập học.