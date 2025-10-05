Diễn biến mới vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và chồng ca sĩ Bích Tuyền 05/10/2025 11:21

(PLO)- Liên quan đến vụ kiện giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tỉ phú Gerard Williams III, chồng ca sĩ Bích Tuyền, Toà Liên bang Hoa Kỳ - Khu vực Trung tâm California đã quyết định chuyển vụ kiện về Toà Thượng thẩm Quận Cam, bang California.

Thông tin với PLO vào sáng 5-10, luật sư Nguyễn Thanh Kha, đại diện của của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hôm 2-10-2025, Toà Liên bang Hoa Kỳ - Khu vực Trung tâm California căn cứ luật, căn cứ hồ sơ vụ án, căn cứ trình bày của nguyên đơn (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Bị đơn (ông Gerard William, chồng ca sĩ Bích Tuyền) đã quyết định chuyển vụ kiện dân sự này về Toà Thượng thẩm Quận Cam, bang California.

"Toà Liên bang Hoa Kỳ - Khu vực Trung tâm California cũng ban hành lệnh Yêu cầu bổ sung đề nghị Toà xem xét tư pháp của Nguyên đơn (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) được chấp thuận.

Đơn kiến nghị của Nguyên đơn được chấp thuận, ngoại trừ phần luật sư phí và chi phí. Thư ký Tòa phải gửi một bản sao lệnh này đến Toà Thượng thẩm Quận Cam" – luật sự Nguyễn Thanh Kha cho hay.

Vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỉ phú Gerard William được chuyển về Toà Thượng thẩm Quận Cam, bang California. Ảnh: FBNV



Phán quyết này được xem là lợi thế quan trọng cho nguyên đơn (Đàm Vĩnh Hưng), đồng thời tái khẳng định nguyên tắc về thẩm quyền xét xử trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ.

Trước đó, tháng 2-2024, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn tại một sự kiện diễn ra ở nhà tỉ phú Gerard. Nam ca sĩ bị thương do một mảnh vỡ từ đài phun nước rơi trúng chân. Sau gần 9 tháng từ sự cố này, Đàm Vĩnh Hưng quyết định khởi kiện, yêu cầu chủ nhà bồi thường thiệt hại.

Cụ thể, vào Ngày 30-10-2024, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nộp đơn kiện ông Gerard Williams III tại Tòa Thượng thẩm California (Hoa Kỳ), cáo buộc ông Gerard có hành vi “bất cẩn”.

Đơn kiện dài 8 trang, tuy không yêu cầu bồi thường tài chính nhưng đề nghị Tòa xác định trách nhiệm pháp lý của bị đơn.

Đến khoảng 14 giờ ngày 2-12-2024, sau quá trình trao đổi giữa ông Gerard Williams III, vợ ông là ca sĩ Bích Tuyền và một số người bạn của hai bên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đến nhà ông Gerard và ký đơn xin rút lại đơn kiện đã nộp trước đó.

Tuy nhiên, cùng ngày vào khoảng 17 giờ, ông Gerard Williams III lại nộp đơn kiện ngược lại ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bồi thường 2 USD, trong đó 1 USD là chi phí luật sư, 1 USD là danh dự. Đồng thời yêu cầu ông Đàm Vĩnh Hưng công khai xin lỗi mình.

Ngày 9-12-2024, ông Gerard Williams III tiếp tục nộp đơn bổ sung gồm 34 trang, và trong những ngày tiếp theo tiếp tục gửi thêm tổng cộng 338 trang tài liệu liên quan.

Tuy nhiên, đến tháng 1-2025, ông Gerard bất ngờ rút toàn bộ đơn kiện đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Song song đó, ông Gerard cũng gửi đơn yêu cầu Tòa huỷ bỏ đơn kiện ban đầu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, viện dẫn lý do phía nguyên đơn đã rút đơn ngày 2-12-2024. Tuy nhiên, Tòa cho biết vẫn chưa giải quyết yêu cầu rút đơn này.

Vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỉ phú Gerard William kéo dài gần 1 năm qua

Ngày 16-12-2024, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủy quyền cho tổ hợp luật sư Từ Huy Hoàng (quốc tịch Mỹ, gốc Việt) làm đại diện pháp lý. Luật sư Từ đã làm việc với Tòa để hoàn tất thủ tục rút đơn kiện. Sau khi xem xét, Tòa đã chấp thuận cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rút lại đơn bãi nại và sau đó vụ kiện tiếp tục được giải quyết.

Đến trưa 12-3 (giờ Việt Nam), từ quận Cam (California, Hoa Kỳ), Công ty luật Dhillon Law Group Inc cho biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức nhờ công ty đại diện cho mình trong vụ kiện liên quan đến chấn thương xảy ra tại nhà tỉ phú Gerard William ở Newport Coast, California hồi 2024.

Ngày 7-7-2025, Tòa Thượng thẩm California bác yêu cầu huỷ đơn kiện của ông Gerard Williams III, đồng nghĩa vụ kiện giữa hai bên vẫn tiếp tục được xét xử.

Đến ngày 10-7-2025, luật sư của ông Gerard Williams III nộp thỉnh nguyện đơn yêu cầu Tòa Thượng thẩm California xem xét lại quyết định ngày 7-7-2025, đồng thời gửi đơn lên Tòa Phúc thẩm đề nghị hủy bỏ phán quyết trên. Tuy nhiên, ngày 7-8-2025, Tòa Phúc thẩm California đã bác bỏ thỉnh nguyện của ông Gerard Williams III.

Cùng ngày, ông Gerard Williams III cùng luật sư tiếp tục nộp đơn lên Tòa Liên bang Hoa Kỳ khu vực Trung tâm California, đề nghị chuyển vụ kiện từ cấp bang lên cấp liên bang. Lý do được đưa ra là ông Gerard là công dân bang Missouri, còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là công dân Việt Nam – do đó nên thuộc thẩm quyền liên bang.

Đáp lại, ngày 4-9-2025, phía luật sư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiến nghị Tòa Liên bang trả hồ sơ về Tòa bang California và yêu cầu ông Gerard Williams III thanh toán chi phí luật sư là 14.990 USD.

Lập luận được đưa ra là ông Gerard Williams III có nơi cư trú, sinh sống cùng vợ con tại California, đồng thời vụ kiện đã được Tòa bang thụ lý gần 10 tháng – vượt quá thời hạn 30 ngày theo quy định về việc chuyển vụ án.

Ngoài ra, các đơn kiện trước đây của ông Gerard và các nội dung đăng trên YouTube cũng đều sử dụng địa chỉ tại California.