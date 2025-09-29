Đinh Tiến Đạt: 'Ca sĩ Phương Thanh luôn bên tôi kể cả những lúc khủng khiếp nhất' 29/09/2025 05:37

(PLO)- Tại buổi fancon, rapper Đinh Tiến Đạt cho biết ca sĩ Phương Thanh luôn có mặt trong những cột mốc, dấu ấn thầm kín thậm chí là khủng khiếp trong đời mình.

Tối 28-9, rapper Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) tổ chức buổi fancon (viết tắt của fan meetting concert- họp fan kết hợp concert) mang tên 30 năm tôi vẫn ở đây tại Nhà hát Quân Đội (TP.HCM).

Đinh Tiến Đạt cùng MC Anh Tuấn tại đêm fancon. Ảnh: VĂN HÀ

Dịp này, Đinh Tiến Đạt cũng giới thiệu MV thứ 2 mang tên Chia tay rồi mới biết trong chuỗi EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây.

Trở lại không phải để chứng minh mình nổi tiếng

Nói về sự chuẩn bị cho MV, Đinh Tiến Đạt cho biết bản thân quyết tâm hát nhiều hơn rap và đặt mục tiêu vượt qua giới hạn bản thân, tập luyện để khai phá những khả năng mình chưa từng thử. Anh muốn đáp lại tình cảm của khán giả bằng sự nỗ lực này.

Rapper Đinh Tiến Đạt hát Chia tay rồi mới biết

Đinh Tiến Đạt cũng cho biết, với những MV đánh dấu sự trở lại, anh không đặt nặng lượt xem hay lượt thích, mà chỉ mong khán giả biết rằng Tiến Đạt đã trở lại với âm nhạc.

Theo đó, tại buổi fancon, Đinh Tiến Đạt lần đầu tiên thể hiện livestage ca khúc Chia tay rồi mới biết. Nam rapper còn đưa khán giả trở về thập niên 2000 khi thể hiện ca khúc Vui cùng Mr. Dee.

Đinh Tiến Đạt trên sân khấu

Đặc biệt, cũng trong buổi fancon, Đinh Tiến Đạt cùng các thành viên của ban nhạc rock Monocycle đem đến ca khúc Chí Phèo được làm mới lại trên nền nhạc rock. Đây là ca khúc được nam nghệ sĩ ra mắt từ thập niên 2000 và từng gây tiếng vang trên sân khấu Bài hát Việt.

Đinh Tiến Đạt cùng ban nhạc rock Monocycle trong ca khúc Chí Phèo

Là một trong người gắn bó với rapper Đinh Tiến Đạt từ những lúc nam rapper còn hoạt động trong vũ đoàn Hoàng Thông, tham dự buổi fancon, ca sĩ Phương Thanh cho biết sau khi Đinh Tiến Đạt lập gia đình thì bản thân rất mong chờ có một ngày Đinh Tiến Đạt quay trở lại với sân khấu .

"Chúng tôi mong Đạt quay trở lại sân khấu không phải để chứng minh mình là một ngôi sao, một người nổi tiếng vì tất cả điều đó đã qua hết mà mong Đạt trở lại sân khấu để sống lại cuộc đời của một người nghệ sĩ” – Phương Thanh nghẹn ngào.

Ca sĩ Phương Thanh nhận xét trước đây Đinh Tiến Đạt đọc rap và nhảy xuất sắc, bây giờ thêm một kỹ năng mới nữa là hát hay.

Theo ca sĩ Phương Thanh, khi một nghệ sĩ bước vào cuộc sống gia đình thì thường mất 7-10 năm để ổn định.

"Sự gián đoạn đó có người quay lại được nhưng cũng có người không thể, nhiều sự tiếc nuối lắm. Do đó hôm nay tôi chỉ muốn một câu với Đạt là 'Em của chị tuyệt vời'" – Nghệ sĩ Phương Thanh cho hay.

Tiếp lời, MC Anh Tuấn cũng bày tỏ "Đinh Tiến Đạt sau nhiều năm đổi vai chứ không đổi lửa, lửa nghề vẫn luôn trong tim".

Đáp lại, Đinh Tiến Đạt gửi lời cảm ơn với ca sĩ Phương Thanh khi luôn có mặt trong những cột mốc, dấu ấn thầm kín thậm chí là khủng khiếp trong đời mình.

Tiết mục "Khiến nó ngầu" của các nghệ sĩ

Sẽ hạn chế gặp sai sót trong cuộc sống

Buổi fancon của Đinh Tiến Đạt còn có các anh tài Hà Lê, Tiến Luật là những thành viên trong nhà Cá Lớn đến ủng hộ. Ngoài ra còn có các anh tài như Đăng Khôi, Kiên Ứng, Cường Seven… của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Kiên Ứng (bìa phải) cùng con gái và nghệ sĩ APJ

Nói về sự trở lại của Đinh Tiến Đạt, anh tài Kiên Ứng cho rằng khi một người đang yên ổn ở một lĩnh vực thì sẽ rất ngại để làm một điều gì đó mới, và còn khó hơn là trở lại với một việc mình đã bỏ trong thời gian dài

"Nếu là tôi, chưa chắc tôi dám làm như anh Đạt. Dù ở tuổi nào, anh cũng xứng đáng là một All-rounder" - Kiên Ứng chia sẻ.

Ca sĩ Đăng Khôi thể hiện hit "Cô bé mùa đông"

Ca sĩ Đăng Khôi gửi lời chúc mừng: "30 năm vẫn ở đây và 30 năm sau vẫn ở đây trong tim mọi người".

Anh tài Hà Lê với bản hit "Người Việt"

Dù chuyến bay từ Đà Nẵng bị delay vì bão số 10, nghệ sĩ Tiến Luật vẫn về kịp để chung vui cùng người anh thân thiết. Nam nghệ sĩ cùng Đinh Tiến Đạt và Đăng Khôi thể hiện ca khúc "Sóng tình" sau đó lại cùng anh tài Tiến Đạt hát "Phép màu". Tại chương trình còn có ca khúc 12h03, Khiến nó ngầu...

Tiết mục "Sóng tình" và "Phép màu" trên sân khấu

Anh tài Cường Seven cũng đem đến những bản hit gắn liền với bản thân.

Hà Lê hạnh phúc với điều bất ngờ

Trong chương trình, Đinh Tiến Đạt cũng đã cùng các anh tài, nghệ sĩ gây bất ngờ khi tổ chức sinh nhật cho anh tài Hà Lê.

Khép lại đêm fancon, Đinh Tiến Đạt cùng các nghệ sĩ thể hiện lại ca khúc Dòng thời gian của Nhà trẻ.

Chia sẻ cuối chương trình, Đinh Tiến Đạt cho biết đây là một đêm rất tuyệt vời được đứng ở đây cùng các anh em của mình và đặc biệt là sự cổ vũ của khán giả những người đã yêu mến mình cùng các anh tài từ Chương trình anh trai vượt ngàn chông gai cũng như những đồng nghiệp và bạn bè.

"Hi vọng bản thân sẽ cố gắng hơn, làm những điều có ý nghĩa hơn và sẽ hạn chế gặp sai sót trong cuộc sống để mình có thể đi trên con đường bằng phẳng hơn" – Đinh Tiến Đạt bày tỏ.

Đinh Tiến Đạt cũng tiết lộ, thời gian tới, fancon thứ 2 cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội.