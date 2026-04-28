Dịp Lễ 30-4 và 1-5, người dân tham quan ga Đà Lạt chỉ với 25.000 đồng/lượt 28/04/2026 18:27

(PLO)- Ngành đường sắt triển khai thẻ tham quan đa năng có mức giá 2.500.000 đồng/thẻ cho 100 lượt tham quan tại ga Đà Lạt, tương đương chỉ 25.000 đồng/lượt – thấp hơn 50% so với giá vé niêm yết hiện hành.

Từ ngày 30-4, ga Đà Lạt chính thức đưa vào triển khai thẻ tham quan đa năng.

Theo ngành đường sắt, đây là một giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự thuận tiện, linh hoạt và tiết kiệm chi phí cho du khách cũng như các đơn vị lữ hành khi tham quan công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Thẻ có mức giá 2.500.000 đồng/thẻ cho 100 lượt tham quan, tương đương chỉ 25.000 đồng/lượt – thấp hơn 50% so với giá vé niêm yết hiện hành. Thời hạn sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành, cho phép sử dụng linh hoạt cho nhiều đối tượng khách, đặc biệt phù hợp với gia đình, đoàn khách du lịch và các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên tổ chức tham quan Ga Đà Lạt.

Ngành đường sắt cho biết việc áp dụng hình thức thẻ nhiều lượt không chỉ giúp du khách chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình, mà còn góp phần giảm thiểu thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng ùn tắc tại quầy vé trong các dịp cao điểm, qua đó nâng cao trải nghiệm tổng thể tại điểm đến.

Song song đó, ga Đà Lạt triển khai chính sách hợp tác dành cho hướng dẫn viên, cộng tác viên và các đơn vị lữ hành, với mức thù lao 5.000 đồng/khách đối với các đoàn từ 10 khách trở lên. Quy trình đối soát và thanh toán được thực hiện minh bạch, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong quá trình phối hợp khai thác.