Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có thể phải dừng

Đã từng thay thế nhà đầu tư Theo Bộ GTVT, tuyến đường Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51 km, rộng 17 m, đi qua tỉnh Tiền Giang với tổng mức đầu tư 9.668,5 tỉ đồng theo hình thức BOT. Theo mục tiêu đề ra, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Khởi công năm 2009, dự án được đánh giá là chậm so với tiến độ. Nguyên nhân là do việc huy động vốn gặp khó khăn; do thay đổi cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách về đầu tư PPP cũng như năng lực của nhà đầu tư dự án. Đến tháng 2 vừa qua, Chính phủ đồng ý thay thế nhà đầu tư dự án và đến tháng 4 thì dự án được tái khởi động.