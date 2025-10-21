Kinh tế

Du khách hòa mình cùng lễ hội Katê năm 2025 của đồng bào Chăm

(PLO)-Ngày 21-10 (mùng 1- 7 Chăm lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn tại Lâm Đồng nô nức tổ chức Lễ hội Katê năm 2025 – một lễ hội dân gian đặc sắc.

Lễ hội Katê năm 2025 tại Lâm Đồng.jpg
Nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư tại Lễ hội Katê năm 2025. Ảnh:BTC

Diễn ra trong hai ngày 20 và 21-10 tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy, Lâm Đồng), Lễ hội Katê năm nay là dịp tưởng nhớ các vị thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người sinh sôi, vạn vật phát triển.

Đây cũng là dịp đoàn tụ, sum vầy của cộng đồng người Chăm từ nhiều vùng miền trở về quê hương trong không khí linh thiêng và ấm áp.

Lễ hội Katê năm 2025.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh:BTC

Ngay sau lễ khai mạc, phần nghi lễ truyền thống được cử hành trang trọng với lễ Nghinh rước y trang Nữ thần Pô Sah Inư – nghi thức quan trọng nhất của lễ hội.

Trong tiếng trống Paranưng rộn ràng và kèn Saranai réo rắt, đoàn rước nối dài từ sân lễ đến tháp chính. Các nghi thức tiếp theo như: mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga – Yoni, mặc trang phục cho Nữ thần và đại lễ cúng mừng Katê được thực hiện nghiêm trang, thể hiện lòng thành kính của đồng bào Chăm.

Lễ hội Katê.jpg
Các gia đình bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pô Sah Inư. Ảnh:BTC

Phần hội diễn ra sôi nổi với các điệu múa dân gian, trò chơi truyền thống và trình diễn nghề thủ công như: làm bánh gừng, trang trí Thôn-la, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn là dịp quảng bá, bảo tồn giá trị văn hóa Chăm phục vụ phát triển du lịch địa phương.

a5fbc47769a6e4f8bdb7.jpg
Nghi lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni tại Lễ hội Katê năm 2025. Ảnh: BTC

Với giá trị lịch sử – văn hóa đặc biệt, Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2022. Hiện Lâm Đồng có hơn 43.000 người Chăm sinh sống cùng nhiều di tích Chăm được xếp hạng, trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá văn hóa địa phương.

PHƯƠNG NAM-CHÍNH THÀNH
#Lễ hội Katê năm 2025 #đồng bào Chăm Lâm Đồng #Bình Thuận #phường Phú Thủy #di tích Chăm #đạo Bàlamôn

