Du khách hòa mình cùng lễ hội Katê năm 2025 của đồng bào Chăm 21/10/2025 14:10

(PLO)-Ngày 21-10 (mùng 1- 7 Chăm lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn tại Lâm Đồng nô nức tổ chức Lễ hội Katê năm 2025 – một lễ hội dân gian đặc sắc.

Nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư tại Lễ hội Katê năm 2025. Ảnh:BTC

Diễn ra trong hai ngày 20 và 21-10 tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy, Lâm Đồng), Lễ hội Katê năm nay là dịp tưởng nhớ các vị thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người sinh sôi, vạn vật phát triển.

Đây cũng là dịp đoàn tụ, sum vầy của cộng đồng người Chăm từ nhiều vùng miền trở về quê hương trong không khí linh thiêng và ấm áp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh:BTC

Ngay sau lễ khai mạc, phần nghi lễ truyền thống được cử hành trang trọng với lễ Nghinh rước y trang Nữ thần Pô Sah Inư – nghi thức quan trọng nhất của lễ hội.

Trong tiếng trống Paranưng rộn ràng và kèn Saranai réo rắt, đoàn rước nối dài từ sân lễ đến tháp chính. Các nghi thức tiếp theo như: mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga – Yoni, mặc trang phục cho Nữ thần và đại lễ cúng mừng Katê được thực hiện nghiêm trang, thể hiện lòng thành kính của đồng bào Chăm.

Các gia đình bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pô Sah Inư. Ảnh:BTC

Phần hội diễn ra sôi nổi với các điệu múa dân gian, trò chơi truyền thống và trình diễn nghề thủ công như: làm bánh gừng, trang trí Thôn-la, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn là dịp quảng bá, bảo tồn giá trị văn hóa Chăm phục vụ phát triển du lịch địa phương.

Nghi lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni tại Lễ hội Katê năm 2025. Ảnh: BTC