Khai mạc Lễ hội Đức 2025 kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Đức 18/10/2025 07:36

(PLO)- Trong khuôn khổ lễ hội Đức, khoảng 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức cùng đại diện 3 bang Bremen, Hessen và Thüringen sẽ giới thiệu các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tối 17-10, tại khu vực tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Lễ hội Đức 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth; đại diện các bộ, ngành Việt Nam, cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan hợp tác phát triển của Đức.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: GIZ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Đức dành cho Việt Nam trong suốt 50 năm qua.

Thứ trưởng nêu rõ, Đức là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn khó khăn sau ngày thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc Đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

Viện trợ của Đức cho Việt Nam cho đến nay đạt hơn 3 tỉ euro, trải rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giúp Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định cam kết cùng Đức thúc đẩy hợp tác nhiều mặt hiệu quả, thực chất hơn nữa.

Thứ trưởng nhấn mạnh mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới. Cùng ứng phó hiệu quả các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, dịch bệnh... trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực chung của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đức Helga Margarete Barth khẳng định, trong suốt 5 thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học cho đến giáo dục - đào tạo nghề. Bà cho biết hiện có hơn 200.000 người gốc Việt sinh sống tại Đức, đóng góp tích cực vào sự đa dạng và phát triển của xã hội Đức.

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth phát biểu. (Ảnh: GIZ)

Đại sứ Helga Margarete Barth cho biết, kể từ năm 1991, Đức đã hỗ trợ hơn 3 tỉ euro cho các chương trình hợp tác phát triển với Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực giảm nghèo, phát triển hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững.

Đánh giá Việt Nam với vị thế là một quốc gia đang phát triển năng động và đầy tiềm năng, Đại sứ cũng khẳng định, Đức sẽ tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam để giải quyết các thách thức toàn cầu nhằm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ hôm nay và mai sau.