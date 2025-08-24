Dùng dao sát hại bạn nhậu rồi bỏ trốn 24/08/2025 13:30

(PLO)- Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Quí dùng dao sát hại bạn nhậu rồi bỏ trốn, nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 24-8, Công an xã Phú Giáo vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Lực lượng Công an ghi lời khai để làm rõ vụ án mạng. Ảnh: PG

Vụ án xảy ra tại ấp 1, xã Phú Giáo, TP.HCM. Nạn nhân là ông Trần Hữu L (35 tuổi), còn người gây ra án mạng được xác định là Nguyễn Tấn Quí (40 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khuya 23-8 ông L và Quí cùng một số người bạn nhậu tại một ngôi nhà thuộc ấp 1, xã Phú Giáo.

Khi sắp tàn cuộc nhậu, chỉ còn L và Quí ngồi nhậu. Lúc này giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Quí đã dùng dao tấn công ông L.

Sau khi gây án, Quí đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn ông L được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: PG

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra và truy bắt kẻ gây án.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt được Quí khi người này đang lẩn trốn gần khu vực sân vận động thuộc ấp 7, xã Phú Giáo.