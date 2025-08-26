Dùng dao tấn công vùng bụng người đi đường rồi vòng tay xin lỗi 26/08/2025 17:51

(PLO)- Sau khi dùng dao tấn công vào bụng người đi đường, hai thanh niên vòng tay xin lỗi vì đã đâm nhầm rồi bỏ trốn.

Ngày 26-8, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hai thanh niên và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Nạn nhân vô cớ bị đâm khi đang trên đường chở vợ đi làm về.

Trưa 22-8, ông Nguyễn Ngọc H (46 tuổi) đến Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, tỉnh Lâm Đồng chở vợ đi làm về.

Trong lúc hai vợ chồng đang đi trên đường bất ngờ bị hai thanh niên chặn xe và dùng dao đâm vào bụng ông Hải làm trọng thương.

Nạn nhân đã thắc mắc vì sao vô cớ gây thương tích cho mình thì hai thanh niên khoanh tay xin lỗi rồi cho biết do đâm nhầm và “xin lỗi chú” rồi rời đi.

Tang vật vụ án.

Công an xã Tuyên Quang đã triển khai lực lượng đến hiện trường, khẩn trương xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ truy xét, đến 17 giờ cùng ngày, Công an xã Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (27 tuổi) thường trú tại thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng và Trần Thái Bình (32 tuổi) thường trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang.

Công an xã Tuyên Quang đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thu giữ các tang vật liên quan, trong đó có một con dao cán gỗ màu đen.