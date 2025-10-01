EVNGENCO 1 hướng đến vượt chỉ tiêu sản lượng điện năm 2025 01/10/2025 18:08

(PLO)- Để sẵn sàng cho mùa khô năm 2026, EVNGENCO1 đặt mục tiêu trọng tâm trong quý IV là đưa mực nước hồ chứa về đúng mực nước dâng bình thường trước ngày 31-12.

Hôm nay (1-10), Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý IV-2025 nhằm đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn cuối năm.

Tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện duy trì ở mức cao

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 9, EVNGENCO1 tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống phát điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia.

Tổng sản lượng điện trong tháng 9 đạt 2,1 tỉ kWh, lũy kế 9 tháng là 25,8 tỉ kWh.

Trong các đợt mưa lũ lớn của tháng 9, khối các nhà máy thủy điện của EVNGENCO1 đã phát huy hiệu quả vai trò điều tiết nguồn nước, góp phần cắt giảm đỉnh lũ, bảo vệ công trình và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Đặc biệt, Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động vận hành hồ chứa linh hoạt, góp phần điều tiết dòng chảy, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ ổn định đời sống dân sinh trong khu vực hạ du sông Cả.

Khối nhiệt điện tiếp tục duy trì hệ số khả dụng cao, các tổ máy vận hành ổn định và công tác cung ứng nhiên liệu được bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy duy trì ở mức cao từ 93-200%, góp phần giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Công tác đầu tư xây dựng cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án trọng điểm như điện mặt trời nổi, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, hạ tầng kỹ thuật và các dự án nguồn điện mới đang được đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong quý IV, EVNGENCO1 đặt mục tiêu trọng tâm là đưa nước hồ chứa về đúng mực nước dâng bình thường trước ngày 31-12.

Đưa nước hồ chứa về đúng mực trước 31-12

Bước vào quý IV, EVNGENCO1 đặt mục tiêu tổng lực trên tất cả các mặt để hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị phát điện chủ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, Tổng Công ty sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; đồng thời điều hành cung ứng nhiên liệu linh hoạt trên cơ sở cân đối tài chính.

Đối với thủy điện, mục tiêu là đưa mực nước hồ chứa về đúng mực nước dâng bình thường trước ngày 31-12. Ngoài ra, trong tháng 10 và quý IV, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng 2,8 tỉ kWh, làm nền tảng để đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng cả năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng nhấn mạnh: Quý IV là giai đoạn nước rút cuối năm. Do đó, Tổng công ty cần tập trung cao nhất cho nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, phấn đấu sản xuất kinh doanh có lãi và duy trì thu nhập ổn định cho người lao động.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất - kinh doanh.