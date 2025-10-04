Giả danh nhân viên ngành nước để lừa đảo 04/10/2025 11:52

(PLO)- Người dân nhận được nhiều cuộc điện thoại tự xưng là nhân viên ngành nước để cập nhật hợp đồng nước, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cảnh báo người dân.

Mới đây, anh Lê Quang Huy, khu phố 47, phường Thới An, TP.HCM (quận 12 cũ) cho biết anh nhiều lần được người giả danh nhân viên ngành nước TP.HCM gọi điện để yêu cầu cung cấp thông tin cập nhật hợp đồng nước.

Người giả danh nhân viên ngành nước liên tục hối thúc anh mở zalo, kết bạn và gửi các thông tin này qua zalo để nhân viên cập nhật.

Xuất hiện trường hợp giả danh nhân viên ngành nước để cập nhật hợp đồng nước.

"Khi tôi báo không có zalo, họ liền nói tôi có thể mượn zalo của ai đó trong gia đình để gửi các thông tin này. Họ làm phiền nhiều tháng liền, thường xuyên gọi điện để hối thúc. Khi cảm thấy "con mồi" không tin tưởng, những người này hẹn tới một địa điểm khác không đúng với Công ty Cấp nước Trung An (đơn vị cấp nước).

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, tôi cũng liên lạc với phía Công ty Cấp nước Trung An để xác minh thông tin. Lúc này, phía công ty đã khẳng định những người đó là lừa đảo, công ty không tư vấn, làm việc qua zalo", anh Huy kể.

Về vấn đề này, phía Công ty Trung An cho biết các trường hợp gọi điện đề nghị làm việc qua zalo là để đánh cắp thông tin khách hàng, người dân cần hết sức cảnh giác. Về phía công ty, nếu có làm việc thì sẽ làm việc trực tiếp, mời khách hàng lên ký hồ sơ, không làm việc qua zalo.

SAWACO cho biết bên cạnh tình trạng giả danh nhân viên ngành nước để lừa đảo việc cập nhật hợp đồng nước, các đối tượng còn có các hình thức khác như: Thông báo cắt nước do nợ cước, yêu cầu cài app SAWACO CSKH, mời ký hợp đồng điện tử giả, thu thập căn cước công dân với lý do điều chỉnh định mức.

SAWACO khuyến cáo khách hàng: không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP ngân hàng cho đối tượng không quen biết; không bấm vào các đường dẫn, ứng dụng hoặc mở tập tin đính kèm được gửi đến từ người lạ.

Khách hàng không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại/Zalo, tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của người tự xưng “nhân viên cấp nước” khi chưa xác minh.

SAWACO không yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh CCCD, thông tin liên kết ngân hàng, hay chuyển khoản qua các đường link lạ. Khách hàng không nhấn vào đường link lạ, tuyệt đối không truy cập các đường link nhận được qua zalo, SMS, email liên quan đến thanh toán tiền nước, định mức nước hoặc yêu cầu quét CCCD.

Khách hàng nên thường xuyên cảnh giác, chủ động bảo mật các thông tin cá nhân; nên trực tiếp liên hệ đơn vị cấp nước để xác minh khi có nghi ngờ lừa đảo; nên tuyên truyền cho người thân về các thủ đoạn lừa đảo để cùng phòng tránh.