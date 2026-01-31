Giải cứu 2 nam sinh mắc kẹt giữa sông chảy xiết 31/01/2026 15:40

(PLO)- Đi chơi thác trên sông Ba (tỉnh Gia Lai) gặp lúc thủy điện xả nước, 2 nam sinh bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết và may mắn được giải cứu kịp thời.

Ngày 31-1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp với lực lượng Công an xã giải cứu thành công 2 nam sinh bị mắc kẹt trên sông Ba trong tình thế nguy cấp.

Hai nam sinh được giải cứu, đưa lên bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 30-1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro nhận được tin báo có 2 học sinh lớp 10 bị mắc kẹt trên sông Ba, nguy cơ đe dọa tính mạng. Thời điểm này, thủy điện vận hành xả nước nên nước sông Ba chảy xiết, dâng cao khiến 2 em không thể trở lại bờ.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro huy động lực lượng, mang theo nhiều phương tiện, áo phao, dây thừng…có mặt tại hiện trường, lên phương án giải cứu.

Sau khoảng 2 giờ, lực lượng cứu hộ đã thành công đưa hai em học sinh lên bờ an toàn và hỗ trợ mặc áo ấm, kiểm tra sức khỏe.

Sau sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời, giải cứu hai học sinh an toàn.