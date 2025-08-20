Giải cứu bé gái 14 tuổi bị người lạ trên mạng dụ dỗ đi làm ở quán karaoke 20/08/2025 15:44

(PLO)- Công an đã kịp thời giải cứu bé gái 14 tuổi bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ, rủ rê bỏ nhà đi làm ở quán karaoke với "thu nhập 20 triệu đồng/tháng".

Ngày 29-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) đã kịp thời giải cứu cháu gái HYH (14 tuổi, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) bị dụ dỗ bỏ nhà đi ra đi.

Cháu H được giải cứu khi các đối tượng lạ mặt đang trên đường đưa đến một cơ sở karaoke ở xã Đô Lương (Nghệ An).

Công an xã Nậm Cắn giải cứu và bàn giao cháu HYH cho người thân.

Trước đó, sáng 18-8, khi thức giấc, anh HNT (bố của cháu H) không thấy con gái ở nhà như mọi ngày. Người bố ngờ con gái bị người xấu lôi kéo bỏ nhà đi nên đã chạy đến trụ sở Công an xã Nậm Cắn để trình báo. Công an và người thân nỗ lực liên lạc với cháu H nhưng không được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ chiều cùng ngày, tổ công tác Công an xã Nậm Cắn đã kịp thời tiếp cận, giải cứu cháu H khi cháu đang được đưa đến một cơ sở karaoke trên địa bàn xã Đô Lương.

Theo H trình bày với người thân và công an, cháu được một tài khoản lạ nhắn tin, hứa hẹn công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin tưởng vào lời mời chào hấp dẫn, cháu H giấu bố mẹ, bỏ nhà đi đến điểm hẹn và may mắn được giải cứu đưa về nhà an toàn.