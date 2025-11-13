Giải cứu kịp thời 1 phụ nữ có ý định gieo mình xuống Hồ Tây 13/11/2025 17:50

(PLO)- Một người phụ nữ rời nhà ra đi với tâm trạng bất bình thường, có ý định gieo mình xuống Hồ Tây, TP Hà Nội thì may mắn được người dân phát hiện và công an giải cứu kịp thời.

Chiều 13-11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Tây Hồ đã kịp thời giải cứu một phụ nữ 36 tuổi có ý định tự tử tại Hồ Tây.

Công an đã giải cứu kịp thời người phụ nữ ý định tự tử tại Hồ Tây.

Tối 12-11, Công an phường Tây Hồ nhận được tin báo về một người phụ nữ có biểu hiện bất thường, nghi định tự tử tại khu vực đường Thanh Niên, ven Hồ Tây (phường Tây Hồ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp người nhân dân ngăn chặn, đưa người phụ nữ đến nơi an toàn.

Qua xác minh, người phụ nữ là chị TTT (36 tuổi, trú phường Ngọc Hà, TP Hà Nội).

Theo thông tin từ gia đình, chị T đã bỏ nhà đi từ tối cùng ngày. Chị T đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc. Bố của chị T. đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Tây Hồ cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ, bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước hành động kịp thời, đầy nhân văn của người dân và lực lượng công an.