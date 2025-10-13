Giải mã bí ẩn Yamal xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn Dembele 13/10/2025 14:34

(PLO)- Giải thưởng Quả bóng vàng 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain (PSG), nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ trong giới bóng đá.

Bên cạnh sự công nhận dành cho cầu thủ người Pháp Dembele sau một mùa giải thăng hoa cùng PSG, dư luận lại đang sôi nổi bàn luận về việc liệu Lamine Yamal, thần đồng của Barcelona, có xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn hay không. Và trong làn sóng tranh cãi đó, cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng với những quan điểm vừa thẳng thắn, vừa đầy sắc sảo như phong cách vốn có của ông.

Ibrahimovic chia sẻ rằng nếu được tự mình trao Quả bóng vàng năm nay, ông sẽ chọn Lamine Yamal, cầu thủ mới 18 tuổi của Barcelona. Theo cựu tiền đạo người Thụy Điển, Yamal đã thể hiện những phẩm chất đặc biệt hiếm thấy ở tuổi còn rất trẻ, và màn trình diễn của anh trong mùa giải vừa qua “đủ chinh phục thế giới”. Zlatan Ibrahimovic lý giải thêm, Quả bóng vàng về bản chất là giải thưởng cá nhân, tôn vinh cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất và thể hiện xuất sắc nhất, chứ không chỉ đơn thuần dựa trên thành tích tập thể.

Ibrahimovic nói rằng Ousmane Dembele có một năm rực rỡ, khi cùng PSG giành cú ăn ba lịch sử gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và đặc biệt là chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Rõ ràng Dembele chơi chói sáng trong giai đoạn cuối mùa, góp công lớn trong các trận bán kết và chung kết châu Âu. Chính vì thế, anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng.

Dembele giành Quả bóng vàng, Yamal nhận Quả bóng bạc cùng danh hiệu Cầu thủ trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất 2025. Ảnh: EPA.

Nhưng theo Zlatan Ibrahimovic, nếu xét về khía cạnh cá nhân thuần túy, như kỹ năng, tầm ảnh hưởng, sự sáng tạo và khả năng tự mình xoay chuyển cục diện, thì Yamal là người vượt trội hơn tất cả. “Cậu ấy đã làm mọi thứ bằng khả năng của riêng mình. Dù không giành được Champions League, nhưng Yamal là cầu thủ mang lại cảm xúc bóng đá đích thực, người khiến bạn phải đứng dậy mỗi khi cậu ấy chạm bóng”, Ibrahimovic nhấn mạnh.

Những lời nhận xét gây nhiều tranh cãi nhưng cũng phản ánh đúng bản chất của Ibrahimovic, một con người luôn thẳng thắn và không ngại đối đầu với dư luận. Ông từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích sự thiên lệch trong cách đánh giá của các giải thưởng cá nhân. Và với ông, Quả bóng vàng đôi khi không phản ánh chính xác ai là cầu thủ hay nhất, mà chỉ là kết quả của một năm mà cầu thủ đó “đúng đội, đúng thời điểm”.

Trong khi đó, Yamal dù mới ở tuổi thiếu niên, đã trở thành hiện tượng toàn cầu sau mùa giải 2024-2025 trong màu áo Barcelona. Cậu bé vàng này không chỉ là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League, mà còn là nguồn cảm hứng lớn trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ Catalan.

Cựu danh thủ Ibrahimovic thích trao Quả bóng vàng cho Yamal hơn Dembele. Ảnh: EPA.

Nhiều chuyên gia nhận định Yamal có tiềm năng trở thành người kế tục Lionel Messi, không chỉ ở Barcelona mà còn trong vai trò ngôi sao hàng đầu thế giới. Dù chỉ giành được Kopa Trophy, danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, Yamal vẫn được xem là ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng trong tương lai gần.

Cùng lúc đó, Dembele từng chịu nhiều nghi ngờ khi rời Barcelona, đã tìm thấy chính mình ở Paris. Dưới bàn tay của HLV Luis Enrique, cầu thủ 28 tuổi này chơi bùng nổ, kết nối hoàn hảo với Vitinha trong hệ thống tấn công của PSG. Sau nhiều năm bị chấn thương hành hạ và phong độ thất thường, Dembele cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Giây phút anh nhận Quả bóng vàng từ tay Ronaldinho trong buổi gala tại Paris là một hình ảnh đẹp, như một sự công nhận cho hành trình kiên cường vượt qua nghi ngờ.

Tuy nhiên, điều khiến phát biểu của Ibrahimovic thu hút sự chú ý không chỉ vì ông khen ngợi Yamal, mà còn vì ông gián tiếp bộc lộ sự tiếc nuối về chính sự nghiệp huy hoàng nhưng chưa trọn vẹn của mình. Khi được hỏi liệu ông có thấy tiếc vì chưa bao giờ giành được Quả bóng vàng, Zlatan Ibrahimovic bật cười: “Thật lạ khi tôi không thắng, đúng không? Không chỉ một, mà tôi có thể thắng nhiều lần”.

Ronaldinho trao giải thưởng Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, Ibrahimovic khẳng định không hối tiếc, vì theo ông, không phải lúc nào cầu thủ giỏi nhất cũng được vinh danh. “Tôi không vô địch Champions League, và người ta luôn nhắc lại điều đó. Nhưng họ quên rằng tôi đã thắng nhiều hơn 90% số cầu thủ từng vô địch giải đấu ấy”.

Nhìn lại sự nghiệp của Zlatan Ibrahimovic, lời nói ấy không hề ngoa. Anh đã chơi cho những CLB lớn nhất châu Âu – từ Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG cho đến Manchester United, và ở đâu anh cũng là trung tâm của đội bóng. Ibrahimovic có 12 chức vô địch quốc gia ở bốn quốc gia khác nhau, ghi hơn 500 bàn thắng chuyên nghiệp, là biểu tượng của cá tính, sức mạnh và phong cách ngạo nghễ. Nhưng danh hiệu Champions League, cùng Quả bóng vàng, mãi là hai đỉnh cao mà ông chưa bao giờ chạm tới.

Với Ibrahimovic, những danh hiệu cá nhân không thể đo đếm hết giá trị của một cầu thủ. Ông từng nói: “Tôi không cần Quả bóng vàng để biết mình là ai. Tôi biết tôi là số một theo cách của riêng tôi”. Chính thái độ này khiến ông trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nhất của bóng đá hiện đại vì tài năng và triết lý sống kiêu hãnh.