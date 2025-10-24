Giải pháp nào bảo vệ bờ kè sông Hàn ở Đà Nẵng trước sóng dữ? 24/10/2025 14:18

(PLO)- Bờ kè sông Hàn ở đường Như Nguyệt (Đà Nẵng) thường xuyên bị sóng dữ tấn công gây hư hỏng mỗi mùa bão gió, cơ quan chức năng và chuyên gia đã có giải pháp khắc phục.

Ngày 24-10, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin đến PLO về dự án cải tạo vỉa hè, bờ kè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu). Đây là khu vực thường xuyên bị sóng dữ tấn công gây hư hỏng, ngập cục bộ mặt đường mỗi mùa bão gió.

Một đoạn bờ kè đường Như Nguyệt chưa kịp thi công theo thiết kế mới thì bị sóng dữ tấn công do ảnh hưởng của bão số 12. Ảnh: TẤN VIỆT

Cải tạo bờ kè theo thiết kế “mũi hắt sóng”

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, quá trình hư hỏng bờ kè đường Như Nguyệt chủ yếu diễn ra vào mùa đông, ảnh hưởng của gió bão, mưa lớn và triều cường. Mức độ, phạm vi hư hỏng ngày càng phức tạp.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, tình trạng hư hỏng diễn ra từ năm 2017, do ảnh hưởng của công trình xây dựng làm sóng lan truyền sâu vào cửa sông Hàn, cùng lúc với tác động của các yếu tố biển trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc gia tăng đột biến hoặc kết hợp (sóng lớn + triều cường).

Kè được thiết kế như hiện tại chưa chịu được điều kiện sóng, triều lớn vượt thiết kế. Sở Xây dựng đã tham mưu lãnh đạo TP cho triển khai dự án cải tạo bờ kè và vỉa hè đường Như Nguyệt.

Hình ảnh một đoạn bờ kè đang thi công theo thiết kế "mũi hắt sóng" (ảnh trái) và ảnh phối cảnh dự án sau khi hoàn thành. Ảnh: MTQ

Trong đó, giải pháp thiết kế chính là bóc một phần bê tông tường đỉnh, nối dài thép, nâng cao trình đỉnh tường; làm tường chắn sóng để đảm bảo giảm sóng tràn qua đỉnh kè với cao trình 2,9 m.

Tường chắn sóng có mũi hắt kết cấu bê tông cốt thép kèm bậc thang lên xuống và lan can. Tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 12 tỉ đồng.

Việc sửa chữa hư hỏng vỉa hè sử dụng kết cấu bê tông tạo màu đổ tại chỗ đồng bộ với màu gạch hiện trạng nhằm tiết kiệm kinh phí, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Đồng thời Sở Xây dựng đang ưu tiên nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới.

Kết cấu bê tông tạo màu đổ tại chỗ đồng bộ với màu gạch hiện trạng. Ảnh: TẤN VIỆT

Các giải pháp kỹ thuật này đã được Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng thống nhất, được UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện.

Dự án được Sở Xây dựng giao Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng điều hành và hiện đang triển khai dở dang thì chịu tác động của bão số 12 nên phải tạm dừng.

“Qua đánh giá chung, đối với các đoạn tường chắn sóng đã thi công phát huy tác dụng, giảm tác động của hiện tượng sóng leo. Dự án sớm hoàn thiện được kỳ vọng giảm thiệt hại của thời tiết bất lợi, đảm bảo mỹ quan đô thị và hạ tầng trong khu vực”, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay.

Trồng rừng ngập mặn, phá sóng từ xa

Trao đổi với PLO, ông Mai Triệu Quang (Kỹ sư xây dựng cầu đường) cho hay, nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này là sự tác động mạnh mẽ của sóng và triều cường vượt tần suất thiết kế ban đầu. Đặc biệt khi các cơn sóng lớn từ biển khúc xạ và lan truyền sâu vào cửa sông Hàn.

Một yếu tố quan trọng khác cần được lưu tâm là sự thay đổi thủy động lực do các công trình lấn biển, cụ thể là tuyến kè bao dự án Đa Phước.

Quan sát trên bản đồ vệ tinh cho thấy, từ khi tuyến kè này hình thành, các hình thức phá hoại ở bờ kè đường Như Nguyệt bắt đầu xuất hiện và lặp lại với tần suất dày hơn.

“Đây có thể là một tác động khách quan, đòi hỏi giải pháp thiết kế phải có khả năng thích ứng với những thay đổi về trường sóng và dòng chảy trong vịnh Đà Nẵng”, ông Quang phân tích.

Theo ông Quang, giải pháp mới Sở Xây dựng Đà Nẵng đang triển khai đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và thẩm định chặt chẽ. Các chỉ tiêu kiểm tra đều cho kết quả đảm bảo rất tốt với hệ số an toàn cao, bao gồm cả việc tính toán mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến năm 2040.

Sau khi dự án khởi công từ tháng 9-2025, một thử thách lớn đã đến ngay lập tức với cơn bão số 12, mang theo chiều cao sóng rất lớn và mạnh.

Qua quan sát tại một đoạn ngắn kè đã được thi công hoàn chỉnh, kết quả cho thấy hiệu quả bảo vệ bờ và tính ổn định của kết cấu hoàn toàn đúng như mục tiêu thiết kế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vỉa hè và hạ tầng phía trong.

“Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vững chắc và hiệu quả của giải pháp đã được nghiên cứu và triển khai”, ông Quang nhấn mạnh.

Phối cảnh giải pháp cầu tàu phá sóng và trồng rừng ngập mặn. Ảnh: MTQ

Tuy nhiên theo ông Quang, để nâng cao hơn nữa giá trị cảnh quan, sinh thái và du lịch, Đà Nẵng cần xem xét bổ sung các giải pháp tổng thể, mang tính đột phá.

Thứ nhất là phát triển cầu tàu du lịch kết hợp phá sóng từ xa. Cụ thể là nghiên cứu xây dựng các cấu trúc giảm sóng dạng cầu tàu hoặc các bản sàn trên cọc ở một khoảng cách phù hợp phía ngoài kè, đặc biệt là khu vực gần chân cầu Thuận Phước.

Những cấu trúc này sẽ đóng vai trò kép: Vừa là lá chắn đầu tiên làm suy giảm năng lượng sóng, bảo vệ hiệu quả hơn cho kè chính; vừa là các công trình kiến trúc độc đáo khai thác tiềm năng du lịch như nhà hàng, quán cà phê, đường dạo bộ trên sông hay bến thuyền nhỏ.

Thứ hai là khôi phục và trồng rừng ngập mặn. Hệ sinh thái rừng ngập mặn sẽ hoạt động như một "bức tường xanh" tự nhiên, tiêu tán năng lượng sóng, lọc nước, hấp thụ carbon và là môi trường sống lý tưởng cho đa dạng sinh vật.