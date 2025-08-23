Giám định xe khách nghi liên quan vụ tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong 23/08/2025 12:57

(PLO)- Hiện trường tai nạn chỉ có xe máy và nạn nhân nhưng qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai xác định một ô tô nghi liên quan vụ tai nạn nên giám định xe khách này để làm rõ.

Ngày 23-8, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh này đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, giám định một xe khách nghi liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người phụ nữ tử vong trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy Phước.

Lực lượng công an xác minh nguyên nhân tai nạn khiến một phụ nữ tử vong. Ảnh: BĐ.

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, khoảng 19 giờ ngày 22-8, trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước xảy ra vụ tai nạn giao thông làm bà NTP (57 tuổi, ngụ phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Bà P là người điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 1 theo hướng nam - bắc. Hiện trường ghi nhận bà P té ngã ra đường và tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Hiện trường chỉ có nạn nhân và xe máy nên qua công tác nghiệp vụ, công an buộc dừng một xe khách nghi liên quan vụ tai nạn để điều tra.