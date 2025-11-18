Giám đốc công ty trình báo mất nhà vệ sinh công cộng ở phường Sài Gòn 18/11/2025 16:07

(PLO)- Tổng giám đốc một doanh nghiệp đầu tư nhà vệ sinh công cộng xã hội hóa tại TP.HCM trình báo việc mất trộm một công trình trị giá khoảng 500 triệu đồng đặt trên đường Hai Bà Trưng.

Ngày 18-11, ông Hoàng Công Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong (trụ sở phường Xuân Hòa, TP.HCM), cho biết đã gửi đơn trình báo Công an phường Sài Gòn về việc một nhà vệ sinh công cộng gắn liền kiot do công ty đầu tư tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng bị mất trộm.

Nhà vệ sinh gắn liền kiot do công ty của ông Hiệp đầu tư, lắp đặt. Ảnh: NDCC

Theo ông Hiệp, doanh nghiệp này được UBND TP.HCM cho phép triển khai đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh công cộng miễn phí trên địa bàn. Tháng 5-2023, công ty đã lắp đặt công trình nhà vệ sinh gắn kiot trị giá khoảng 500 triệu đồng tại vị trí nói trên để phục vụ người dân, du khách.

Ông Hiệp sau đó phát hiện nhà vệ sinh công cộng gắn liền kiot đã bị đưa đi đâu không rõ. Ảnh: NDCC

Sáng 11-11-2025, công ty phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng và tài sản bên trong kiot gồm tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát... đã bị tháo dỡ và di dời khỏi hiện trường trong đêm. “Chúng tôi nhận thấy đây là hành vi trộm cắp tài sản, coi thường pháp luật và gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp” – ông Hiệp nói.

Khu vực hiện đang được các nhân công đục bê tông ở phần nền. Ảnh: NDCC

Ngày 12-11, ông Hiệp đến Công an phường Sài Gòn trình báo và đồng thời gửi đơn phản ánh đến UBND phường Sài Gòn, UBND TP.HCM. Khi quay lại vị trí đặt nhà vệ sinh, ông thấy khu vực chỉ còn bãi đất trống, được rào chắn, cùng nhóm nhân công đang đục nền bê tông.

Ông Hiệp cho rằng công ty không nhận được bất kỳ văn bản thông báo di dời hoặc quyết định cưỡng chế nào liên quan đến công trình. “Nhà vệ sinh công cộng rất cần thiết cho người dân, du khách nên thành phố đã chủ trương xã hội hóa. Việc công trình bị tháo dỡ mà chúng tôi không hề được thông báo là điều bất thường” – ông nói.

Nhà vệ sinh được ai đó cẩu để trên vỉa hè

Ông Hiệp cho biết sau khi ông trình báo cơ quan chức năng thì bất ngờ sáng ngày 18-11 ông được nhân viên báo lại là phát hiện nhà vệ sinh công cộng đã được ai đó cẩu lại để trên vệ đường ngay gần địa điểm đã bị đưa đi trước đó.

Trao đổi với PLO, đại diện Công an phường Sài Gòn xác nhận đã tiếp nhận trình báo của ông Hiệp và đang phối hợp với UBND phường để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.