Hà Nội khen thưởng quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh 28/10/2025 15:29

(PLO)- UBND TP Hà Nội trao bằng khen và phần thưởng 50 triệu đồng cho em Trần Bùi Bảo Khánh, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Ngày 28-10, UBND TP Hà Nội khen thưởng bốn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Cụ thể, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, nhà giáo Bùi Thị Thu Hà - chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh và em Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 chuyên Sinh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Cuối tuần qua, ngày 26-10, Trần Bùi Bảo Khánh chính thức trở thành nhà vô địch Olympia 2025 với 215 điểm, là học sinh thứ hai của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt kết quả này trong 25 năm qua.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đánh giá cao kết quả đạt được của Bảo Khánh. Kết quả của Khánh trong cuộc thi năm nay là niềm vinh dự, truyền cảm hứng cho học sinh Thủ đô.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao phần thưởng cho nhà vô địch Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh. Ảnh: L.N

Ngoài Bằng khen, Trần Bùi Bảo Khánh còn được UBND TP và Sở GD&ĐT Hà Nội tặng thưởng 50 triệu đồng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành ngôi vô địch Olympia 2025, Bảo Khánh cho biết kết quả này là niềm vui, vinh dự của bản thân và cũng là món quà tri ân mà em gửi tới những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ để em vượt qua khó khăn, giành chiến thắng.

Khánh cũng hứa tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân và cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện.

Hôm 27-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cũng đã gửi thư chúc mừng em Nguyễn Nhựt Lam, học sinh trường THPT Cái Bè, thí sinh duy nhất không học trường chuyên góp mặt tại chung kết Olympia 2025. Trong thư, ông Quang nhấn mạnh ngày 26-10 là cột mốc đáng nhớ không chỉ với Nhựt Lam, gia đình, thầy cô, bạn bè trường THPT Cái Bè, mà còn với đông đảo người dân Đồng Tháp đã dõi theo em trong trận chung kết và suốt hành trình nỗ lực tại sân chơi tri thức lớn của cả nước. Bức thư bày tỏ niềm tự hào của lãnh đạo và người dân Đồng Tháp, đồng thời ghi nhận tinh thần hiếu học, bản lĩnh và nghị lực của nam sinh. “Bức thư này không chỉ để chúc mừng em về thành tích đặc biệt xuất sắc, mà còn để bày tỏ niềm trân trọng và tự hào lớn lao của lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà" - Chủ tịch tỉnh viết. Lãnh đạo tỉnh khẳng định dù chưa chạm ngôi vị cao nhất nhưng trong lòng người dân Đồng Tháp, Nhựt Lam “đã thực sự là nhà vô địch - với tri thức, bản lĩnh và phong thái của một người chiến thắng”. Em gây ấn tượng bằng kỹ năng tiếng Anh tốt, khả năng ghi nhớ cùng sự tự tin, điềm đạm khi đối diện thử thách trên truyền hình trực tiếp. Thành tích của Lam càng ý nghĩa khi em là thí sinh duy nhất không học trường chuyên góp mặt ở trận cuối, minh chứng rằng tài năng có thể tỏa sáng từ bất kỳ ngôi trường hay vùng đất nào.