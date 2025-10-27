Hai người đánh bảo vệ tàu Metro sẽ bị xử lý ra sao? 27/10/2025 16:48

(PLO)- Theo luật sư, dù thương tích của bị hại dưới 11% nhưng hành vi đánh người có tính chất côn đồ vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu phía bị hại có yêu cầu khởi tố...

Công an phường Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, xác minh vụ nhân viên bảo vệ trên tàu Metro bị hai người hành hung sau khi nhắc nhở hành khách ngồi không đúng quy định.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 26-10, khi tàu số 1604 đang chạy hướng từ ga Bến xe Suối Tiên đi ga Bến Thành, anh THNM, nhân viên bảo vệ đã nhắc nhở nhóm hành khách ngồi đúng quy định, giữ trật tự. Tuy nhiên, anh bị PNVB (17 tuổi) và NHTK (15 tuổi) lao vào đánh tới tấp.

Mạng xã hội cũng xuất hiện clip ghi lại vụ việc. Theo clip, B và K đã dùng tay, chân đánh người bảo vệ, trong khi nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Vậy hành vi của B và K có dấu hiệu vi phạm gì không?

B và K liên tiếp đấm, đá người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến khi người này ngã quỵ trên tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh cắt từ clip

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) như sau:

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu TNHS về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà BLHS có quy định khác.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều của BLHS, trong đó có Điều 134 quy định về tội cố ý gây thương tích.

Theo khoản 1 Điều 134 BLHS thì hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu hành vi này gây tổn thương cơ thể cho nạn nhân từ 11% đến 30%; hoặc dưới 11% nhưng có tính chất côn đồ... (thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng).

Từ đó, LS Hùng nhận định: trong vụ việc B (17 tuổi) và K (15 tuổi) đánh nhân viên bảo vệ, B (17 tuổi) sẽ phải chịu TNHS nếu hành vi thỏa mãn cấu thành tội cố ý gây thương tích nêu trên và phía bị hại có yêu cầu khởi tố.

Đối với K (15 tuổi), theo Điều 12 BLHS, thì K chỉ bị truy cứu TNHS nếu hành vi thuộc tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 134 BLHS. Cụ thể, người 15 tuổi chỉ chịu TNHS khi hậu quả gây ra là làm chết người; gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên...

Như vậy, việc B và K có bị truy cứu TNHS về tội cố ý gây thương tích hay không phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân.

Trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý về tội này, cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét hành vi trên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng hay không, bởi việc nhiều người đánh một người trên tàu Metro, nơi đông người, cũng là hành vi vi phạm cần được xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trong trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2025) quy định người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ bị xử phạt khi cố ý vi phạm, còn người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt với mọi hành vi vi phạm hành chính.

Người từ 14 đến dưới 16 tuổi có hành vi vi phạm chỉ bị cảnh cáo (Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Như vậy, nếu hành vi đánh người nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, B (17 tuổi) sẽ bị xử phạt theo Nghị định 144/2021, mức phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau. Trong khi đó, K (15 tuổi) sẽ bị xử phạt cảnh cáo.