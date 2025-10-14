Hải Phòng ngập lụt diện rộng sau cơn mưa lớn 14/10/2025 13:04

(PLO)- Sau cơn mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến trưa 14-10 kết hợp cùng triều cường, nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập lụt diện rộng.

Sáng 14-10, theo ghi nhận của PLO, nhiều tuyến đường tại Hải Phòng ngập lụt cục bộ do mưa lớn kéo dài.

Điểm ngập sâu nhất được ghi nhận ở đường Hùng Vương với hơn nửa mét. Các tuyến đường khác ngập trung bình từ 10-40 cm.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, từ khoảng 6 giờ sáng nay bắt đầu mưa lớn. Lượng mưa đo được từ 6 giờ đến 11 giờ khoảng 115 mm.

Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường tại Hải Phòng ngập lụt. Ảnh: HP

Cùng với đó, nước lũ trên các sông dâng cao nên tại thời điểm mưa to, nước triều ngoài sông là 4,2m.

Do mưa trên diện rộng trong thời gian ngắn, kết hợp với nước triều ngoài sông cao đã gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường.

Ngoài ra, một số xóm ngõ, khu dân cư khác cũng bị ngập lụt, đặc biệt tại các khu vực có cốt san nền thấp, các khu vực chịu ảnh hưởng của các dự án đang thi công hoặc chưa hoàn thiện đấu nối thoát nước như phường Hải An, Đông Hải.

Nhiều khu vực tại Hải Phòng bị ngập cục bộ sau cơn mưa lớn kéo dài từ rạng sáng. Ảnh: HP

Để triển khai ứng phó với ngập lụt, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã bố trí 100% quân số tham gia mở ga thoát nước tại các vị trí xung yếu, mở các cánh phai ra mương, hồ, khơi thông dòng chảy tại các cửa thu, miệng ga, cửa xả, mương và hồ điều hòa.

Trước đó, theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày 14 và 15-10, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ mưa to trên 150 mm.