Hai phụ nữ bắt cóc bé gái 7 tuổi để ép trả nợ 20/05/2025 22:15

(PLO)- Bắt cóc bé gái 7 tuổi tại Tây Ninh để gây áp lực trả món nợ 30 triệu đồng, hai phụ nữ vừa bị công an bắt giữ khi tẩu thoát qua địa bàn Long An.

Chiều 20-5, Công an xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt giữ Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan (51 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) khi đang chở theo một bé gái bị bắt cóc.

Trước đó, Hoa và Lan làm chung đoàn hội chợ do chị NTTT (ngụ tỉnh Tây Ninh) làm chủ và hoạt động tại tỉnh Bến Tre. Trong quá trình làm việc, chị T có vay tiền của Lan 30 triệu đồng. Sau đó, chị T dọn đi nơi khác, ngưng hợp tác và cắt liên lạc.

Hoa và Lan bắt cóc bé gái 7 tuổi trên đường tẩu thoát đã bị bắt giữ Ảnh: CA

Trưa ngày 20-5, Hoa và Lan điều khiển xe máy đến nhà cha ruột chị T tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành (Tây Ninh) để đòi nợ. Không gặp chị T, cả hai gọi điện nhưng không liên lạc được.

Lúc này, có bé Ng (7 tuổi, là con chị T) có mặt tại đây nên cả 2 nảy sinh ý định bắt bé Ng để gây áp lực cho chị T trả nợ. Sau đó, cả 2 lừa cha của chị T và dụ dỗ bé Ng chở bé đi mua trà sữa, sau đó chở bé về tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thạnh Đức, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An chốt chặn và bắt giữ Hoa và Lan khi đi qua địa bàn tỉnh Long An.

Hiện Công an đang tạm giữ Hoa và Lan để bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền. Cháu Ng đã được đưa đi thăm khám sức khỏe, hiện trong tình trạng ổn định và chờ bàn giao lại cho gia đình.