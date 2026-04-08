Hải quan bắt giữ người mang súng và ma túy qua cửa khẩu Lao Bảo 08/04/2026 18:56

(PLO)- Qua hoạt động soi chiếu, lực lượng hải quan phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang một súng ngắn, bảy viên đạn và nhiều chất nghi là ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 8-4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn vi phạm qua biên giới.

Cụ thể, ngày 2-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Hồ Viết Kham (trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị).

Chi cục Hải quan khu vực IX thu giữ tang vật là 1.290 lít chất lỏng, nghi là dầu, vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: CHQ

Kham sử dụng xe đầu kéo và rơ moóc biển kiểm soát Lào, gia cố thùng kim loại để cất giấu hàng hóa trái phép qua cửa khẩu. Lực lượng chức năng thu giữ 1.290 lít chất lỏng nghi là dầu diesel, trị giá khoảng 46,44 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng 27-3, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Hải quan phối hợp Biên phòng kiểm tra phương tiện nhập cảnh biển kiểm soát Lào. Qua soi chiếu hành lý, cơ quan chức năng phát hiện một kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn ký hiệu GLOCK43X/AUSTRIA 9x19 cùng bảy viên đạn cất giấu trong túi quần áo.

Chủ kiện hàng là một hành khách trú tại tỉnh Gia Lai. Đối tượng thừa nhận mang súng và đạn từ Lào về Việt Nam.

Tiếp tục kiểm tra hành lý cá nhân của đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều viên nén và chất rắn các loại gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamin. Tổng khối lượng chất nghi ma túy là 23,17 gam.

Hiện Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bàn giao vụ việc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.