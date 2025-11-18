Hai vợ chồng bị điện giật tử vong thương tâm để lại 2 con nhỏ 18/11/2025 11:47

(PLO)- Hai vợ chồng bị điện giật tử vong thương tâm tại một tiệm tạp hóa ở Tây Ninh để lại hai con nhỏ và gây bàng hoàng cho người dân địa phương.

Trưa 18-11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc khiến hai vợ chồng bị điện giật tử vong thương tâm tại xã Cần Giuộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân sống gần khu vực tiệm tạp hóa gần Trường tiểu học Tân Kim phát hiện vợ chồng chị LTT và anh NĐH (cùng 25 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tạm trú tại khu phố Kim Điền, xã Cần Giuộc) chủ tiệm tạp hóa nằm bất động trong nhà.

Hiện trường khu vực hai vợ chồng bị điện giật tử vong thương tâm. Ảnh: DCG

Nhận thấy dấu hiệu sự cố điện, người dân lập tức chạy vào ngắt cầu dao, đồng thời đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, nỗ lực cứu chữa không thành, các nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Những người chứng kiến cho biết thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có hai con nhỏ (một bé hai tuổi và một bé ba tháng tuổi) của đôi vợ chồng nhưng rất may các cháu không bị ảnh hưởng. Thông tin này khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa, khi chỉ trong một buổi sáng, hai đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ một cách đầy đau đớn và đột ngột .

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin từ những người dân xung quanh. Công tác điều tra đang được triển khai để làm rõ nguyên nhân.