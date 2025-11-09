Điều tra vụ thanh niên nghi bị điện giật chết khi đi qua đường ngập nước ở trung tâm TP 09/11/2025 06:17

(PLO)- Một nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi bộ qua đoạn nước ngập trên đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) bất ngờ bị điện giật ngã xuống đường, tử vong.

Ngày 9-11, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ việc nam thanh niên nghi bị điện giật, tử vong khi đi đoạn đường ngập nước.

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Đề Thám. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng gần 20 giờ ngày 8-11, khu vực đường Đề Thám (cách phố Tây Bùi Viện vài trăm mét) bị ngập do triều cường. Khi đi bộ qua đoạn ngập nước đoạn trước số 158-160, gần một tủ điện, nam thanh niên bất ngờ ngã bất tỉnh. Một số người dân định lại gần ứng cứu nhưng cảm nhận giống như có điện tê giật nên không dám tiếp cận.

Lực lượng chức năng sau đó ngắt điện khu vực để đưa nạn nhân đi cấp cứu, song người này không qua khỏi. Tại hiện trường, đoạn đường ngập sâu khoảng nửa bánh xe máy, cạnh nơi xảy ra tai nạn có tủ điện hạ thế và hàng rào sắt trước cửa hàng tiện lợi.

Công an phường Cầu Ông Lãnh sau đó phong tỏa hai đầu đường dài khoảng 100 mét để phục vụ công tác xử lý, khám nghiệm và đảm bảo an toàn.

Nhân viên điện lực kiểm tra khu vực để tìm hiểu nguyên nhân. Ảnh: HT

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết đã từng đi qua khu vực và bị “giật nhẹ, tê tê” như bị điện giật vào những lần ngập nước trước đó nhưng không báo chính quyền hoặc điện lực.

Trao đổi với truyền thông, phía Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết, kết quả rà soát ban đầu cho thấy tủ điện không bị rò điện, tuy nhiên hàng rào kim loại gần đó có dấu hiệu nhiễm điện. Đến gần 23 giờ, khu vực đã được cấp điện trở lại sau khi nhân viên điện lực khắc phục sự cố.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.