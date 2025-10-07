Hai vợ chồng tử vong trong đêm sau vụ sạt lở đất ở xã biên giới Thanh Hóa 07/10/2025 11:11

(PLO)- Đất đá từ trên núi bất ngờ đổ xuống khu lán nương sau trận mưa lớn kéo dài, khiến hai vợ chồng tử vong trong đêm ở xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 7-10, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, BĐBP Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong.

Cụ thể, đêm 6-10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, khu vực xã Mường Lát xuất hiện mưa to kéo dài, gây ra nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.

Tại khu vực rừng núi thuộc thôn Đoàn Kết, đất đá từ taluy bất ngờ đổ xuống khu lán nương, vùi lấp vợ chồng ông Lương Văn Chính (54 tuổi) và bà Lò Thị Pun (48 tuổi, cùng trú tại bản Đoàn Kết), khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và người dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Đến sáng nay, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường vụ sạt lở khiến hai vợ chồng tử vong.

Chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân; đồng thời rà soát, di dời các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, mưa lớn cũng khiến 4 hộ dân tại thôn Chiên Pục bị thiệt hại nặng, trong đó gia đình ông Hà Văn Thường bị sập hoàn toàn nhà cửa.

Các lực lượng đang khẩn trương hỗ trợ dựng lại nơi ở tạm cho các hộ dân và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.