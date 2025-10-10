Hàng trăm người dân Đắk Lắk tranh thủ giờ nghỉ hỗ trợ đồng bào bị bão lũ 10/10/2025 17:17

(PLO)- Không kể ngày đêm, hàng trăm người dân ở Đắk Lắk tranh thủ thời gian đến quyên góp, vận chuyển hàng hóa để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Những ngày qua, tại số 02 đường Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm tập kết nhu yếu phẩm, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ.

Một cháu trai mang theo nước lọc đến để gửi hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: N.A

Tại đây, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người đem nhu yếu phẩm tới hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Giờ tan tầm, nhiều cán bộ, học sinh, mẹ bỉm sữa... tranh thủ thời gian mang theo gạo, mì tôm... đến điểm tập kết, gửi về bà con vùng lũ.

Nhiều người khác xếp thành hàng dài, chuyền tay nhau từng thùng mì tôm, gói bánh để xếp lên xe cứu trợ. Mọi người vừa làm việc, vừa cười nói, tạo nên một không khí náo nhiệt nhưng cảm động khiến ai nấy chứng kiến đều rất đỗi tự hào, xúc động.

Video người dân Đắk Lắk chuyền tay nhau từng mặt hàng để xếp lên xe cứu trợ bà con vùng lũ.

“Vì hai chữ đồng bào, vì bà con vùng lũ đang chịu khổ nên tôi bớt chút thời gian mang đến ít thuốc, dầu và bánh mì. Tôi có con nhỏ, nên hy vọng chút tấm lòng của mình sẽ hỗ trợ được những gia đình có con nhỏ đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt” - chị Võ Thị Thanh Thảo, nói rồi vội lái xe rời đi vì đứa con nhỏ đang quấy khóc.

Vừa chuyền mì tôm cho người khác xếp lên xe tải, bà Trần Thị Dung (60 tuổi, làm tạp vụ tại một cơ quan nhà nước), nói khi chứng kiến cảnh ngập lụt ở Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc, bà không cầm được nước mắt.

Vì vậy, cả tuần nay, cứ hết giờ hành chính, bà lại ra xếp đồ, cùng mọi người chuyển mì tôm, gạo… lên những chuyến xe tải hướng về vùng lũ. Mỗi lần tiếp nhận nhu yếu phẩm từ người dân, bà Dung đều cười thân mật, cúi đầu cảm ơn.

Người dân chở gạo, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: N.A

“Tôi già rồi, ráng được bao nhiêu tôi làm bấy nhiêu. Tới khoảng 22 giờ, khi người tới hỗ trợ nhu yếu phẩm thưa dần, tôi lại về nhà để sáng mai lên cơ quan lo việc của mình” - bà Dung nói.

Từ xã Đắk Liêng theo chuyến xe tải chở gạo, nước lọc lên Buôn Ma Thuột hỗ trợ bà con vùng lũ, chị Phạm Thị Ngọc Anh (ngụ xã Đắk Liêng), cho biết những ngày qua chị cùng một nhà chùa trên địa bàn tổ chức tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ bà con rồi vận chuyển đến phố, nhằm hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt.

Người dân tranh thủ giờ nghỉ, cùng nhau bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe cứu trợ. Ảnh: T.T

Theo chị Ngọc Anh, những ngày qua, nhiều người đồng bào M’Nông chở gạo đến điểm tập kết để gửi về vùng lũ, khiến chị rất xúc động và trân quý tấm lòng của bà con.

“Cuộc sống nhiều người còn lam lũ, nhưng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo vì đồng bào ngoài kia bị ngập lụt. Bà con ở đây không chỉ gửi gạo, bánh, mà còn gửi cả tấm lòng để động viên bà con đang gánh chịu thiệt hại do mưa bão” - chị Ngọc Anh nói.

Đoàn xe chở nhu yếu phẩm ở Đắk Lắk sẵn sàng hướng về vùng lũ. Ảnh: T.T

Anh Nguyễn Minh Trí (33 tuổi, một thành viên trong đội tình nguyện), cho biết trong một tuần qua, người dân Đắk Lắk đã hỗ trợ khoảng 300 tấn nhu yếu phẩm các loại để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Theo anh Trí, sau khi tiếp nhận, các thành viên trong đội tình nguyện và người dân cùng phân loại, sắp xếp rồi chia ra để bốc lên xe một cách đồng đều nhất, bảo đảm xe nào cũng có số lượng các nhu yếu phẩm tương đương nhau.

Hết giờ làm, người đàn ông cùng hai con nhỏ chở mì tôm đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: T.T

"Hiện đã có 4 xe tải chở khoảng 100 tấn ra Nghệ An. Số nhu yếu phẩm còn lại khoảng 200 tấn, chúng tôi sẽ liên hệ với chính quyền các tỉnh điển hình như Thái Nguyên để tiếp ứng đúng nơi, đúng chỗ cần" - anh Trí nói.