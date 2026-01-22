Hoa Tết cháy hàng, người trồng 'đỏ mắt' tìm thợ ngắt nụ hoa 22/01/2026 05:41

(PLO)- Do ảnh hưởng các đợt bão, lũ năm nay nên vụ hoa Tết ở Đắk Lắk đang cháy hàng. Nhiều nhà vườn đã ký hợp đồng, chốt bán hết số hoa trong vườn cho thương lái.

Ngày 21-1, bà Bùi Thị Thanh Thảo, Chủ tịch hội nông dân phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn phường có khoảng 10 ha trồng hoa Tết. Hiện, nhiều chủ vườn đã chốt đơn, bán hết hàng.

Hoa Tết “cháy hàng”

Những ngày cuối năm, làng hoa Khánh Xuân (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), nhộn nhịp hơn hẳn. Tại đây, từng nhóm nhân công ngắt nụ hoa, tưới nước, chuẩn bị cho vụ hoa Tết cận kề. Các chủ vườn cũng mang theo loa, mở những bài nhạc xuân, làm không khí thêm sôi động, rộn ràng.

Thợ ngắt nụ hoa Tết đang tất bật làm việc. Ảnh: T.T

Vừa tưới nước cho hoa, ông Nguyễn Như Toàn (chủ vườn có 1.000 chậu hoa cúc), cho biết hiện ông đã chốt bán toàn bộ vườn hoa của mình cho thương lái với giá từ 400.000 đồng đến hơn 600.000 đồng tùy kích cỡ chậu.

Theo ông Toàn, cuối năm nay thời tiết ấm áp nên hoa khỏe, đẹp hơn hẳn năm trước. Đồng thời, lượng thương lái tìm mua hoa, đặt hoa Tết đông hơn các năm trước.

Video thợ ngắt nụ hoa tất bật làm việc

“Có lẽ một số vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thời tiết cực đoan nên hoa nở sớm hoặc bị hư hại. Riêng ở vùng này, năm nay khí hậu khá ôn hòa nên thuận lợi để chăm sóc hoa vụ Tết”, ông Toàn nói.

Vẫn lời ông Toàn, cùng thời điểm này năm trước, vườn của ông còn tồn khoảng 200 chậu hoa nên rất lo lắng. Còn năm nay, thương lái đã đặt hàng hết từ sớm, ông chỉ việc chăm sóc hoa thật đẹp để chờ ngày giao theo đơn.

Việc ngắt nụ hoa rất cần sự khéo léo, tỉ mỉ. Ảnh: T.T

Tương tự, bà Phạm Thị Nhung, chủ vườn hoa hơn 1.000 chậu tại phường Thành Nhất, rất phấn khởi khi đã chốt bán hết số hoa trong vườn.

Theo bà Nhung, bà chốt bán 630.000 đồng mỗi chậu cúc đại đóa. Chủ vườn hoa này cho rằng, năm nay giá hoa không cao hơn những năm trước. Tuy nhiên, việc thương lái chốt giá sớm, đặt mua sớm là một tín hiệu rất đáng mừng.

“Năm nay, có nhiều thương lái từ Đồng Nai, TP.HCM đến đây đặt mua hoa. Tuy nhiên, tôi chỉ bán cho các mối quen trong tỉnh vì sản lượng hoa ít, chỉ đủ cung cấp cho mối quen”, bà Nhung nói.

Còn ông Nguyễn Văn Thương, chủ vườn hoa với hơn 500 chậu cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cho biết những ngày gần đây có nhiều thương lái từ Lâm Đồng, Đồng Nai tìm đến vườn ông hỏi mua hoa Tết. Tuy nhiên, do số lượng hoa hạn chế, ông Thương đành từ chối vì đã chốt bán cho “mối ruột” từ hai tuần trước.

Đa phần thợ ngắt nụ hoa là phụ nữ, vì cần sự khéo léo. Ảnh: T.T

“Năm trước, nhiều vườn hoa ế, phải đem ra bán ở chợ. Vì thế, năm nay chúng tôi không dám mở rộng diện tích trồng nên không có số lượng lớn để cung cấp cho các mối mới”, ông Thương chia sẻ.

Đỏ mắt tìm thợ ngắt nụ hoa

Vẫn theo ông Thương, hiện là thời điểm ngắt nụ hoa phụ, chỉ để lại nụ hoa chính. Tuy nhiên, ông chưa tìm được thợ ngắt nụ. Vì thế, những ngày qua, ông phải huy động con cái, bạn bè đến phụ giúp.

Chủ vườn hoa phải tự ngắt hoa vì chưa có thợ. Ảnh: T.T

“Thợ ngắt nụ hẹn khoảng 5 ngày nữa mới đến làm được. Trong lúc chờ thợ, gia đình tôi tự ngắt nụ những chậu hoa lớn để hạn chế các nhược điểm”, ông Thương chia sẻ thêm.

Ông Thương cho biết, việc ngắt nụ hoa rất quan trọng, phải được diễn ra trong một thời hạn nhất định, nếu để lâu thì hoa sẽ không đều, suy giảm chất lượng, lộ rõ các nhược điểm về cuống hoa. Do trên địa bàn phường có nhiều hộ trồng hoa Tết. Thời điểm ngắt nụ hoa Tết diễn ra cùng lúc nên hầu như năm nào cũng rất khó tìm thuê thợ chuyên nghiệp.

Cũng vì hoa đã lớn, không thể chờ thợ ngắt nụ chuyên nghiệp nên ông Nguyễn Như Toàn phải thuê một nhóm phụ nữ khác đến ngắt hoa.

Một số vườn chỉ có vài thợ ngắt hoa. Ảnh: T.T

Theo ông Toàn, hầu hết nhóm người ông thuê đều chưa biết việc nên ông phải hướng dẫn họ từng chi tiết. Bởi việc ngắt nụ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng phải khéo léo, đúng kỹ thuật. Nếu ngắt ẩu thì hoa bị hỏng.

“Dù tiến độ không thể so với thợ chuyên nghiệp nhưng tôi cũng yên tâm vì đã có người làm để kịp thời vụ. Hiện nhóm người tôi thuê đã ngắt gần xong nụ”, ông Toàn nói.

Chị Nguyễn Thị Thùy, một thợ ngắt nụ hoa Tết, cho biết nhóm của chị có khoảng 11 người. Cứ đầu tháng 12 âm lịch hằng năm, cả nhóm lại đi ngắt nụ hoa để kiếm thêm thu nhập.

Theo chị Thùy, trong 8 tiếng (giờ hành chính), thợ ngắt nụ hoa được trả công từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Còn ngoài giờ hành chính, thợ ngắt nụ hoa được trả từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng/giờ.

Các nhóm thợ sẽ tăng ca để kịp vụ hoa Tết. Ảnh: T.T

Chị Thùy nói thêm, do số lượng vườn nhiều, nhóm của chị thường làm việc từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 22 giờ đêm mỗi ngày.

Về thu nhập, chị Thùy cho biết nếu những thợ ngắt nụ tăng ca, có thể thu nhập khoảng 700.000 đồng đến 800.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, đây là công việc thời vụ, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên ít người theo làm.