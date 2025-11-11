Học sinh TP.HCM tranh tài tại cuộc thi nghệ thuật ‘Việt điệu trăng thanh’ 11/11/2025 18:11

(PLO)- Nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, giúp học sinh thêm yêu và tự hào với âm nhạc dân tộc, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp cùng Sofia Art khởi động cuộc thi "Việt Điệu trăng thanh".

Chiều 11-11, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp cùng đơn vị giáo dục nghệ thuật Sofia Art tổ chức họp báo công bố giải Việt Điệu trăng thanh năm học 2025-2026.

Đưa âm nhạc dân tộc đến gần với học sinh

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NQ

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết định hướng của Bộ GD&ĐT, tất cả học sinh được tiếp cận, hiểu biết, tham gia vào các môn nghệ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông.

Hiện, tại nhiều trường học đã sự xuất hiện của các câu lạc bộ âm nhạc và nghệ thuật. Tuy nhiên, để phát hiện và bồi dưỡng tài năng, cũng như góp phần nuôi dưỡng đam mê âm nhạc dân tộc trong học sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trên.

"Chương trình được tổ chức với mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí – đức – thể – mỹ. Rất mong quý thầy cô sẽ đồng hành, khích lệ và tạo điều kiện để các em tích cực tham gia" - bà Trang nói.

Việt điệu trăng thanh gồm 3 vòng thi

Việt điệu trăng thanh là cuộc thi được thiết kế theo mô hình đa tầng, kết hợp giữa thi tài năng biểu diễn - đào tạo chuyên sâu - giao lưu nghệ thuật.

Thành phần ban tổ chức và ban giám khảo của cuộc thi Việt điệu trăng thanh. Ảnh: NQ

Cuộc thi gồm 3 vòng diễn ra liên tục.

Các thí sinh tham gia có thể lựa chọn hình thức trình diễn các loại nhạc cụ, hát, múa (đơn ca hoặc nhóm nhạc). Các bộ môn nghệ thuật dân gian học sinh có thể tham gia gồm đờn ca tài tử và cải lương; trình tấu nhạc cụ dân tộc; dân ca.

Vòng 1 (âm hưởng dân gian) diễn ra từ 11-11 đến 30-11-2025, nơi các thí sinh gửi video dự thi để ban tổ chức tuyển chọn 30-50 tiết mục xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong.

Thí sinh gửi video về cho ban tổ chức qua email Sofia Art: Sofia.art.vn@gmail.com.

Vòng 2 (Trăng việt toả sáng), các tiết mục được lựa chọn sẽ được đào tạo nâng cấp chuyên nghiệp. Đồng thời, các tiết mục này tham gia bình chọn trực tuyến trên website và các kênh truyền thông chính thức của giải. Kết quả, chọn ra tối đa 20 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.

Vòng chung kết (Việt điệu trăng thanh) dự kiến diễn ra vào 19 giờ tại Nhà hát Bến Thành, là không gian nơi các làn điệu được trình diễn trọn vẹn, giàu bản sắc.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất, giải Nhì và giải Ba.

Trong đó, giải Nhất với trị giá giải thưởng là 100 triệu đồng gồm tiền mặt, gói học nhạc nâng cao, thu âm album và đào tạo talent cùng Sofia Art.

Giải Nhì trị giá là 80 triệu đồng gồm tiền mặt, gói học nhạc nâng cao, thu âm album và đào tạo talent cùng Sofia Art.

Giải Ba trị giá là 50 triệu đồng gồm tiền mặt, gói học nhạc nâng cao, thu âm album và đào tạo talent cùng Sofia Art.

Ngoài ra, còn có hạng mục giải phong cách...từ ban tổ chức.