Học sinh Việt Nam hát Opera giành giải nhất ở cuộc thi Crescendo 2025 01/07/2025 11:26

Tối 30-6, đêm chung kết Cuộc thi Crescendo International Music Festival & Competition 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp và mang tính quốc tế hóa dành cho tài năng trẻ.

Cuộc thi thu hút hơn 800 thí sinh tham dự vòng sơ loại (Audition Round) tại ba miền Bắc - Trung - Nam. Sau các vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, hơn 400 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn bước vào Vòng Grading, diễn ra từ ngày 1-6 đến 16-6 tại Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Theo Ban tổ chức, Crescendo 2025 được chia thành hai hạng mục: Hạng mục Competition dành cho thí sinh chuyên nghiệp theo tiêu chí học thuật quốc tế và hạng mục Festival mở rộng, khuyến khích phát triển tư duy nghệ thuật cá nhân.

Cuộc thi Crescendo 2025 thu hút rất nhiều thí sinh đến từ các nước tham dự. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Các thí sinh tham gia dự thi ở nhiều nội dung như piano solo, hòa tấu, nhạc cụ dây, guitar và thanh nhạc. Đặc biệt, thí sinh bộ môn piano còn có cơ hội biểu diễn cùng hai dàn nhạc chuyên nghiệp dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Luke Severn (Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Bendigo, Úc) và nhạc trưởng Dustin (TP.HCM).

Các bản phối dành cho dàn nhạc ở hạng mục Festival được chuyển soạn công phu. Nhiều làn điệu dân ca Việt Nam như: Bèo dạt mây trôi, Trống cơm, Inh lả ơi cũng lần đầu tiên được trình diễn trong hình thức hòa nhạc cổ điển.

Ban giám khảo Crescendo 2025 gồm các chuyên gia âm nhạc trong nước và quốc tế như: GS-TS Giuseppe Modugno (Nhạc viện Vecchi-Tonelli, Modena, Ý), nhạc trưởng Luke Severn, GS-TS-Nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà, PGS-TS Nguyễn Huy Phương, nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung, nghệ sĩ opera Đào Tố Loan, Ngô Hương Diệp, TS Nguyễn Khắc Hòa, TS Phạm Minh Chính (violin), TS Nguyễn Văn Phúc (guitar)...

Tại đêm chung kết, thí sinh Dương Đức Hải, 13 tuổi, cậu học sinh lớp AE 7.1 Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất bảng B (bảng thiếu niên), trong hạng mục Opera của cuộc thi Crescendo 2025.

Thí sinh Dương Đức Hải trình diễn tại cuộc thi Crescendo 2025. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Trong đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi Crescendo 2025, Dương Đức Hải chọn một aria có tên Toreador (còn được gọi là Toreador March hay March of the Toreadors, là tên phổ biến của aria Votre toast, je peux vous le rendre, từ vở opera Carmen của Pháp, do Georges Bizet sáng tác và bản libretto của Henri Meilhac và Ludovic Halévy).

Không hề lo lắng hay hồi hộp mặc dù là người hát đầu tiên của đêm chung kết, Dương Đức Hải đã thể hiện niềm đam mê opera mãnh liệt của mình. Cậu hát đầy tự tin, thoải mái và rất thăng hoa với một aria khá khó nhưng đầy hấp dẫn và lôi cuốn.

Tại Bảng C, thí sinh Lê Nguyễn Huyền Đan đạt giải cao nhất, người đứng đầu bảng D là thí sinh Bùi Bảo Ngọc.

Thí sinh Bùi Bảo Ngọc cũng giành giải nhất tại Bảng D, cuộc thi Crescendo 2025.

Theo thông cáo từ Ban tổ chức, 10 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Crescendo 2025 sẽ nhận học bổng ngắn hạn tại Nhạc viện Vecchi–Tonelli, một trong những học viện âm nhạc danh tiếng trực thuộc Bộ Văn hóa Italia.

Chứng chỉ của cuộc thi Crescendo 2025 cũng do chính nhạc viện này cấp. Đây là cơ hội để các tài năng trẻ tiếp cận môi trường đào tạo chuyên sâu tại châu Âu.