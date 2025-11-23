Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đưa hơn 100 tấn hàng đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa 23/11/2025 22:21

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã huy động nhiều chuyến xe chở hơn 100 tấn nhu yếu phẩm đến với tỉnh Khánh Hòa, kịp thời hỗ trợ người dân vùng mưa lũ.

Khuya ngày 23-11, trao đổi với PLO, ông Trần Tấn Phong, Trưởng ban Truyền thông Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết Hội đã vận chuyển hơn 100 tấn hàng nhu yếu phẩm đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cụ thể, tại Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ba chuyến xe cứu trợ đã được xuất phát đưa khoảng 100 tấn nhu yếu phẩm đến Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, khoảng 200 tình nguyện viên cùng cán bộ Hội túc trực từ sớm, tham gia phân loại, đóng gói và bốc xếp hàng hóa lên xe, đảm bảo chuyển đi trong thời gian sớm nhất.

Dù trời mưa, lực lượng tình nguyện viên và người dân hỗ trợ vẫn miệt mài vận chuyển từng thùng hàng ra xe, kịp thời tiếp sức cho đồng bào vùng mưa lũ.

﻿ ﻿ Người dân cùng tình nguyện viên tất bật vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe dù trời mưa. Ảnh: TẤN PHONG

Cũng trong chiều ngày 23-11, tại Cơ sở 1 (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM), một chuyến xe khác chở 8 tấn hàng cứu trợ đã lên đường hỗ trợ người dân tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ.

Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe tại cơ sở 1 (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM). Ảnh: HN

Trước đó, như PLO đã đưa tin, khuya 22-11, 90 tấn nhu yếu phẩm tại Cơ sở 2 đã được chuyển gấp trong đêm đến Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Ban đầu, khối lượng dự kiến chỉ khoảng 50 tấn, tương đương hai chuyến xe, nhưng do số lượng hàng cứu trợ tăng đột biến trong vài giờ, kế hoạch đã được nâng lên thành ba chuyến, chủ yếu là sữa, bánh, quần áo, nhu yếu phẩm... tất cả đã được phân loại trước khi đưa lên xe để thuận tiện cho việc vận chuyển.