Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc đến Việt Nam, chia sẻ về cơ hội hợp tác làm phim 06/11/2025 17:50

(PLO)- Hai diễn viên Hồng Kông (Trung Quốc) là Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc cho biết chuyến đi lần này là dịp để họ tìm hiểu sâu hơn về Việt Nam, tìm gặp các đạo diễn, diễn viên Việt Nam để có những dự án hợp tác trong tương lai.

Chiều 6-11, trong khuôn khổ chuyến sang Việt Nam tham dự Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) tại TP.HCM, 2 diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông là Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc đã có buổi giao lưu chia sẻ với báo chí xoay quanh sự kiện, dự định sắp tới cũng như dành những góp ý cho phim hành động Việt Nam.

Diễn viên Hồng Kim Bảo (trái) và Cổ Thiên Lạc tại buổi giao lưu

Cơ hội hợp tác điện ảnh

Chia sẻ về Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, diễn viên gạo cội Hồng Kim Bảo cho biết: "Hi vọng sau sự kiện này, các nhà làm phim sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác. Chúng tôi từng quay ở nhiều nước Đông Nam Á như Malaysia, nhưng ở Việt Nam thì chưa – hi vọng tương lai sẽ có những dự án chung" – diễn viên Hồng Kim Bảo chia sẻ.

Cổ Thiên Lạc được khán giả Việt nhớ đến qua vai Dương Quá đóng cùng Lý Nhược Đồng trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp". Ảnh: Sina.

Diễn viên Cổ Thiên Lạc cũng nhìn nhận đây là dịp bản thân tìm hiểu sâu hơn về điện ảnh Việt Nam. "Sắp tới tôi dự định gặp gỡ các đạo diễn, diễn viên ở đây để tìm cơ hội hợp tác" – nam diễn viên nhấn mạnh.

Chia sẻ về hướng hợp tác trong tương lai, diễn viên Hồng Kim Bảo cho biết điều đầu tiên bản thân muốn hiểu rõ hơn về thị hiếu, văn hóa và phong cách kể chuyện của khán giả Việt Nam. Sau đó, hai bên có thể thảo luận sâu hơn để tìm hướng hợp tác phù hợp.

Cùng chung ý kiến, diễn viên Cổ Thiên Lạc cho rằng cần thời gian quan sát, học hỏi trước khi bắt tay vào những dự án chung.

Hồng Kim Bảo (trái) trong một cảnh diễn hành động với Chân Tử Đan phim Diệp Vấn. Ảnh: XN

Là những diễn viên ghi dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả Việt qua những phim hành động, khi được hỏi về lời khuyên của mình dành cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam, diễn viên Hồng Kim Bảo cho rằng con đường thành công của mỗi người khác nhau.

"Những người đi trước như chúng tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng. Điều quan trọng là các bạn phải tự tìm hướng đi, làm việc chăm chỉ, rút ra bài học riêng cho mình" – ông nhấn mạnh.

AI quan trọng nhưng con người vẫn là cốt lõi

Nói về việc ứng dụng AI trong điện ảnh, đặc biệt là phim hành động, diễn viên Hồng Kim Bảo cho rằng AI là xu hướng không thể tránh và nó có thể giúp giảm chi phí sản xuất.

"Tuy nhiên, AI không thể thay thế con người – đặc biệt trong diễn xuất. Cảm xúc thật, hành động thật mới là linh hồn của phim ảnh" – diễn viên Hồng Kim Bảo cho hay.

Tương tự, diễn viên Cổ Thiên Lạc cũng nhận định, AI có thể hỗ trợ một số khâu kỹ thuật như xử lý hình ảnh, bối cảnh, nhưng con người vẫn là yếu tố trung tâm.

"Như phim Cửu Long Thành Trại: Vây Thành chẳng hạn, hoàn toàn không dùng AI – mọi cảnh hành động đều là đánh thật, bay thật!' – nam diễn viên chia sẻ.

Hồng Kim Bảo (trái) và Cổ Thiên Lạc trong phim "Cửu Long Thành Trại: Vây Thành". Ảnh: SOHU

Trong tương lai, diễn viên Hồng Kim Bảo nhìn nhận điện ảnh châu Á nói chung đang đi theo hướng hợp tác đa quốc gia – mỗi vùng có bản sắc riêng, kết hợp lại để tạo ra những tác phẩm phong phú hơn. Việc giao lưu giữa các đạo diễn, diễn viên là rất quan trọng.