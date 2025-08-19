Khánh Hòa có khu đô thị hỗn hợp 17.000 tỉ đồng 19/08/2025 15:46

(PLO)- Tập đoàn Sun Group lần đầu tiên đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Nha Trang hơn 17.000 tỉ đồng tại Khánh Hòa.

Ngày 19-8, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là dự án đầu tiên của Tập Sun Group đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

Phối cảnh khu đô thị hỗn hợp Nha Trang do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

Theo Tập đoàn Sun Group, dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang được thực hiện trên diện tích 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Dự án cận kề các tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, siêu thị, cơ quan công sở.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang còn sở hữu lợi thế ba mặt Đông – Tây – Nam được bao bọc bởi dòng sông Quán Trường và sông Tắc. Nhờ đó, dự án có môi trường sinh thái trong lành, cảnh quan sơn thủy hữu tình, vừa có sự an yên, tĩnh lặng mà vẫn hòa vào nhịp sống sôi động của phố thị.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang là dự án quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển đô thị của tỉnh Khánh Hòa.

Đây không chỉ là một khu đô thị đa chức năng, đồng bộ, hiện đại… mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, gắn kết giữa đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Ông Nam kỳ vọng khi hoàn thành, dự án trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng sống cho người dân, gia tăng sức hút cho môi trường đầu tư và du lịch.

“Đây sẽ là cú hích quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khánh Hòa trên con đường hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”- ông Nam nói.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, đây là dự án đầu tiên của Sun Group tại Khánh Hòa, tập đoàn cam kết sẽ làm chất lượng, để kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm.

“Sun Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, phát triển các dự án trọng điểm khác về hạ tầng giao thông, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Khánh Hòa đến vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc tế” - ông Trường khẳng định.