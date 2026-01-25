Khánh Hòa năm thứ hai liên tiếp có cầu truyền hình chung kết Olympia 25/01/2026 16:05

(PLO)- Vừa rời cuộc thi quý I Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, cậu học trò Trần Võ Gia Bảo cầm vòng nguyệt quế và chiếc cúp, từ sân bay đến thăm và đội vòng nguyệt quế cho cha mẹ của thầy Nguyễn Đức Thạch như một sự tri ân.

Tại vòng thi quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 phát sóng trên kênh VTV3 vào chiều 25-1, thí sinh Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế, mang cầu truyền hình chung kết về Khánh Hòa.

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Bản lĩnh ở thời khắc quyết định

Chia sẻ sau cuộc thi, Gia Bảo cho biết khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là câu hỏi cuối cùng, thời điểm áp lực dồn nén nhất của trận đấu. Dù không phải câu hỏi quá khó, nhưng trong không khí căng thẳng của vòng thi quyết định, em vẫn phải nỗ lực giữ sự bình tĩnh để đưa ra lựa chọn chính xác. Khi đáp án được công bố, cảm xúc vỡ òa đã đến: Gia Bảo biết mình đã chạm tay vào vòng nguyệt quế Quý và trở thành thí sinh đầu tiên góp mặt ở Chung kết năm Olympia 26.

Trần Võ Gia Bảo trong vòng tay bạn bè.

Theo Gia Bảo, Olympia không chỉ là cuộc thi kiến thức tổng hợp, mà còn là thử thách về tâm lý, khả năng kiểm soát cảm xúc và bản lĩnh thi đấu, đặc biệt ở các phần thi có tính cạnh tranh cao như Tăng tốc hay Vượt chướng ngại vật.

Hành trình nuôi dưỡng ước mơ Olympia

Gia Bảo biết đến Đường lên đỉnh Olympia từ năm lớp 7, trong giai đoạn học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc theo dõi các trận đấu, đặc biệt là sự xuất hiện của những thí sinh đến từ Khánh Hòa, đã sớm gieo trong em ước mơ được thử sức tại sân chơi trí tuệ danh giá này. Từ đó, Gia Bảo chủ động xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng qua từng năm học.

Bước vào Olympia năm thứ 26, Gia Bảo tham dự cuộc thi Tháng 1, Quý 1 với số điểm 260 – là thí sinh có số điểm nhì tuần cao nhất. Ở cuộc thi Tháng, em giành giải Nhất với 210 điểm; tiếp đó, tại cuộc thi Quý 1, Gia Bảo tiếp tục đứng đầu với 175 điểm, chính thức ghi tên mình vào Chung kết năm.

Chiến thắng của Gia Bảo góp thêm vào bảng thành tích ấn tượng của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải. Tính đến nay, nhà trường có 14 học sinh từng tham gia Olympia, mang về 13 vòng nguyệt quế, 2 cầu truyền hình Chung kết năm, 6 học sinh vào vòng Tháng, 2 học sinh vào vòng Quý, đặc biệt có học sinh từng lập kỷ lục 460 điểm – con số hiếm có trong lịch sử chương trình.

Những thành tích ấy không chỉ phản ánh năng lực cá nhân của các học sinh, mà còn cho thấy hiệu quả của môi trường giáo dục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê tri thức và khát vọng vươn xa.

Chân dung người thầy “giữ lửa” Olympia

Phía sau những con số ấn tượng ấy là hình ảnh quen thuộc của thầy Nguyễn Đức Thạch, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải. Không trực tiếp giảng dạy các môn khoa học tự nhiên, nhưng thầy Thạch lại là người đồng hành bền bỉ cùng nhiều thế hệ học sinh Olympia của nhà trường.

Trần Võ Gia Bảo và thầy Nguyễn Đức Thạch.

Theo nhiều đồng nghiệp và học trò, thầy Nguyễn Đức Thạch có khả năng đặc biệt trong việc rèn luyện tư duy logic, kỹ năng đọc hiểu, phân tích, phản xạ ngôn ngữ và làm chủ tâm lý – những yếu tố then chốt giúp học sinh giữ được sự tỉnh táo, tự tin trong trường quay. Với thầy Thạch, Olympia không chỉ là cuộc thi kiến thức, mà còn là “bài học lớn” về bản lĩnh, sự tự tin và khả năng vượt qua áp lực.

Đánh giá về Gia Bảo, thầy Nguyễn Đức Thạch cho rằng em có tư duy mạch lạc, nền tảng kiến thức tốt và đặc biệt là tâm lý thi đấu ổn định. Việc giành vé Chung kết năm ngay từ quý 1 giúp Gia Bảo có lợi thế về thời gian để tiếp tục hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và tâm thế trước trận đấu quan trọng nhất của mùa Olympia.

Khi đã cùng đưa trò lên đỉnh cuộc thi quý 1, thầy Thạch đã vội vã chia tay trò để “tự thưởng” cho một chuyến trekking Tây Bắc, khoác máy ảnh để lên đỉnh Cha Vu săn mây và “bố cáo trời đất”.

Vừa rời cuộc thi, Trần Võ Gia Bảo cầm vòng nguyệt quế và chiếc cúp, từ sân bay đến thăm và đội vòng nguyệt quế cho cha mẹ của thầy Thạch, như một sự tri ân.

Chiến thắng của em Trần Võ Gia Bảo tại cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 không chỉ mở ra cơ hội chinh phục đỉnh cao tri thức cho cá nhân em, mà còn tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực của giáo dục Khánh Hòa trên phạm vi cả nước. Đó là minh chứng sinh động cho một nền giáo dục bền bỉ, nơi tri thức, bản lĩnh và cảm hứng học tập được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ.