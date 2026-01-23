Khánh thành 'Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo'

Ngày 23-1, tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Báo Người Lao Động phối hợp cùng Đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”.
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng; cùng đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo; các cựu tù chính trị, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân địa phương.
Công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” được thực hiện từ tháng 11-2025 tại tuyến đường Nguyễn An Ninh - trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo) với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228 mét.
Công trình được thiết kế hài hòa, trang nghiêm, tạo nên không gian xanh – sạch – đẹp, vừa gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Côn Đảo.
Công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” do Báo Người Lao động thực hiện thông qua chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” với mục tiêu đưa hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam hiện diện trang trọng tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những nơi mang dấu ấn chủ quyền và lịch sử dân tộc. Và thông qua chương trình “Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo” nhằm xây dựng không gian xanh, bền vững tại những nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng giàu giá trị lịch sử và tinh thần.
Các chương trình này được Báo Người lao động thực hiện từ nhiều năm qua với sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp với tấm lòng tri ân lịch sử, hướng về Tổ quốc.
Trong suốt quá trình triển khai, công trình nhận được sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lãnh đạo và chính quyền và nhân dân Đặc khu Côn Đảo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính mỹ quan.
Sau 2 tháng thi công, đến nay công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã tổ chức cắt băng khánh thành và bàn giao công trình cho đặc khu Côn Đảo quản lý. Dịp này, Báo Người Lao động cũng đã trao tặng ông Huỳnh Thiện Hòa, Cựu tù Chính trị Côn Đảo một phần quà trị giá 10 triệu đồng.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nhấn mạnh, Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, “địa chỉ đỏ” của cách mạng Việt Nam, là nơi hội tụ đầy đủ nhất tinh thần của hai chương trình lớn. Vì vậy, Báo Người Lao Động đã chọn Côn Đảo, chọn tuyến đường Nguyễn An Ninh để thực hiện công trình, như một sự lựa chọn có ý thức, có chiều sâu và đầy trách nhiệm.
Theo Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đây không phải là công trình phô trương về hình thức mà là công trình để lặng lẽ nhắc nhớ, để mỗi người khi bước đi trên con đường sẽ tự nhiên chậm lại, nghĩ sâu hơn về lịch sử, về sự hi sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với ông cha.
Với Báo Người Lao Động, công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” là minh chứng sinh động cho quan điểm xuyên suốt: Báo chí cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn phải góp phần kiến tạo giá trị xã hội, bồi đắp nền tảng tinh thần và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
“Chúng tôi tin rằng, mỗi lá cờ tung bay, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững”, Tổng Biên tập Tô Đình Tuân nhấn mạnh.
Tại lễ khánh thành Báo Người Lao Động đã chính thức bàn giao công trình cho chính quyền Đặc khu Côn Đảo quản lý, vận hành, bảo trì, nhằm phát huy hiệu quả lâu dài của công trình mang đậm ý nghĩa lịch sử và nhân văn này.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết sự kiện khánh thành “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đúng vào dịp Lễ giỗ lần thứ 74 của nữ Anh hùng LLVTND dân Võ Thị Sáu và tưởng nhớ các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hi sinh vì độc lập - tự do của dân tộc, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.
Thay mặt lãnh đạo TP HCM, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm xã hội, sự chủ động và tâm huyết của Báo Người Lao Động trong việc triển khai công trình thông qua các chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và “Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo”. Đây là những việc làm thiết thực thể hiện rõ vai trò của cơ quan báo chí cách mạng trong việc đồng hành cùng thành phố và xã hội...
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo, gắn hoạt động báo chí với các chương trình xã hội có chiều sâu, lan tỏa giá trị nhân văn, yêu nước và trách nhiệm công dân.
Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục quan tâm giữ gìn, bảo vệ, phát huy hiệu quả công trình này, để “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” thực sự trở thành một không gian giáo dục truyền thống sống động, bền vững theo thời gian...
Lễ giỗ lần thứ 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu
Sáng 23-1 (nhằm ngày 5/12 năm Ất Tỵ), Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) đã trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu – người nữ anh hùng bất khuất, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Tham dự có lãnh đạo TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo và một số xã, phường trên địa bàn Thành phố; các cựu tù chính trị, thân nhân Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, cùng đông đảo người dân địa phương và du khách.
Ngay từ sáng sớm, tại phần mộ của Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu trong khuôn viên nghĩa trang Hàng Dương, từng dòng người kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ người con gái Đất Đỏ đã hiến trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tiếp đó, tại Đền thờ Côn Đảo, Lễ giỗ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu chính thức diễn ra trong không khí thành kính và thiêng liêng. Sau phần khai lễ, lãnh đạo TP.HCM đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương tưởng nhớ người nữ anh hùng.
Lễ giỗ Anh hùng Võ Thị Sáu hằng năm không chỉ là dịp tưởng niệm, tri ân mà còn là bài học sinh động về truyền thống yêu nước, là nguồn động viên để các thế hệ hôm nay không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.