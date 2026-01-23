Khánh thành 'Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo' 23/01/2026 19:53

(PLO)- Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" do Báo Người Lao động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thông qua các chương trình thực hiện nhiều năm qua với tấm lòng tri ân lịch sử, hướng về Tổ quốc...

Ngày 23-1, tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Báo Người Lao Động phối hợp cùng Đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng; cùng đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo; các cựu tù chính trị, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân địa phương.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” được thực hiện từ tháng 11-2025 tại tuyến đường Nguyễn An Ninh - trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo) với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228 mét.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP.HCM cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại biểu tượng công trình. Ảnh: LH

Công trình được thiết kế hài hòa, trang nghiêm, tạo nên không gian xanh – sạch – đẹp, vừa gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Côn Đảo.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” do Báo Người Lao động thực hiện thông qua chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” với mục tiêu đưa hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam hiện diện trang trọng tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những nơi mang dấu ấn chủ quyền và lịch sử dân tộc. Và thông qua chương trình “Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo” nhằm xây dựng không gian xanh, bền vững tại những nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng giàu giá trị lịch sử và tinh thần.

Các đại biểu tham quan “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”.

Các chương trình này được Báo Người lao động thực hiện từ nhiều năm qua với sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp với tấm lòng tri ân lịch sử, hướng về Tổ quốc.

Trong suốt quá trình triển khai, công trình nhận được sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lãnh đạo và chính quyền và nhân dân Đặc khu Côn Đảo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính mỹ quan.

Sau 2 tháng thi công, đến nay công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” được thực hiện từ tháng 11-2025 tại tuyến đường Nguyễn An Ninh - trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tổ chức cắt băng khánh thành và bàn giao công trình cho đặc khu Côn Đảo quản lý. Dịp này, Báo Người Lao động cũng đã trao tặng ông Huỳnh Thiện Hòa, Cựu tù Chính trị Côn Đảo một phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nhấn mạnh, Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, “địa chỉ đỏ” của cách mạng Việt Nam, là nơi hội tụ đầy đủ nhất tinh thần của hai chương trình lớn. Vì vậy, Báo Người Lao Động đã chọn Côn Đảo, chọn tuyến đường Nguyễn An Ninh để thực hiện công trình, như một sự lựa chọn có ý thức, có chiều sâu và đầy trách nhiệm.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu tại buổi lễ.

Theo Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đây không phải là công trình phô trương về hình thức mà là công trình để lặng lẽ nhắc nhớ, để mỗi người khi bước đi trên con đường sẽ tự nhiên chậm lại, nghĩ sâu hơn về lịch sử, về sự hi sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với ông cha.

Với Báo Người Lao Động, công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” là minh chứng sinh động cho quan điểm xuyên suốt: Báo chí cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn phải góp phần kiến tạo giá trị xã hội, bồi đắp nền tảng tinh thần và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi lá cờ tung bay, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững”, Tổng Biên tập Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Tại lễ khánh thành Báo Người Lao Động đã chính thức bàn giao công trình cho chính quyền Đặc khu Côn Đảo quản lý, vận hành, bảo trì, nhằm phát huy hiệu quả lâu dài của công trình mang đậm ý nghĩa lịch sử và nhân văn này.

Báo Người Lao Động bàn giao công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" cho chính quyền Đặc khu Côn Đảo quản lý, vận hành, bảo trì, nhằm phát huy hiệu quả lâu dài của công trình mang đậm ý nghĩa lịch sử và nhân văn này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết sự kiện khánh thành “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đúng vào dịp Lễ giỗ lần thứ 74 của nữ Anh hùng LLVTND dân Võ Thị Sáu và tưởng nhớ các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hi sinh vì độc lập - tự do của dân tộc, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Thay mặt lãnh đạo TP HCM, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm xã hội, sự chủ động và tâm huyết của Báo Người Lao Động trong việc triển khai công trình thông qua các chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và “Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo”. Đây là những việc làm thiết thực thể hiện rõ vai trò của cơ quan báo chí cách mạng trong việc đồng hành cùng thành phố và xã hội...

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm, sự chủ động, tâm huyết của Báo Người Lao Động trong việc triển khai công trình, việc làm thiết thực thể hiện rõ vai trò của cơ quan báo chí cách mạng trong việc đồng hành cùng Thành phố và xã hội.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo, gắn hoạt động báo chí với các chương trình xã hội có chiều sâu, lan tỏa giá trị nhân văn, yêu nước và trách nhiệm công dân.

Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục quan tâm giữ gìn, bảo vệ, phát huy hiệu quả công trình này, để “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” thực sự trở thành một không gian giáo dục truyền thống sống động, bền vững theo thời gian...