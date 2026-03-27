Khởi tố 4 bị can trong vụ hỗn chiến do tranh chấp ngư trường 27/03/2026 12:14

(PLO)- Do mâu thuẫn tranh chấp ngư trường, nhóm của Sơn và No hẹn nhau gặp mặt ở khu vực cầu Kim Ngân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang để giải quyết; tại đây, hai bên lao vào hỗn chiến gây mất an ninh trật tự địa phương.

Sáng 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Trần Văn Việt (39 tuổi), Trần Văn No (49 tuổi), Trần Hoàng Minh (18 tuổi, cùng trú phường Vĩnh Thông) và Lê Minh Đồng (31 tuổi, trú xã Thạnh Lộc). Trong đó, bị can Việt bị bắt tạm giam, ba bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ trái qua: các bị can Trần Văn No, Trần Hoàng Minh và Lê Minh Đồng tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Bị can Trần Văn Việt tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp ngư trường giữa nhóm bao chiếm mặt nước biển của Huỳnh Thanh Sơn (còn gọi Sơn Chùa Hang) và nhóm khai thác thủy sản của Trần Văn No tại vùng biển Kiên Lương.

Tối 26-11-2025, sau khi cự cãi qua điện thoại về việc khai thác thủy sản, hai bên hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu Kim Ngân (thuộc xã Kiên Lương) vào sáng hôm sau.

Khoảng 8 giờ 27-11-2025, khi ghe của No đang neo đậu tại cầu Kim Ngân, nhóm của Sơn đi xe máy đến tìm. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại về việc khai thác trên ngư trường đang tranh chấp và Sơn lao vào đánh No. Hai bên xảy ra xô xát rồi nhanh chóng thành hỗn chiến.

Nhóm của Sơn chuẩn bị sẵn hung khí như dao tự chế, dao bấm, gậy gỗ. Trong quá trình hỗn chiến, nhiều người dùng hung khí rượt đuổi, chém nhóm của No, đồng thời la hét gây náo loạn khu vực cầu Kim Ngân.

Phía nhóm của No dù không chuẩn bị hung khí, nhưng đã chủ động chống trả quyết liệt. Trong lúc đánh nhau, Việt nhặt một con dao tại hiện trường để chém lại đối phương.

Cơ quan chức năng xác định con dao Việt sử dụng là hung khí có tính sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của Bộ Công an.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của nhóm No không chỉ mang tính chống trả mà còn tham gia đánh nhau tích cực, quyết liệt. Từ đó, làm vụ việc trở nên phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.