Khởi tố người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ về tội giết người 23/08/2025 11:21

Ngày 23-8, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ, 23 tuổi, ngụ khu 1, xã Phú Mỹ để điều tra về tội giết người.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nghi phạm sát hại chồng Hà Thị Lai Hạ. Ảnh: CAND

Trước đó, ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến D (25 tuổi) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao tấn công dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Phú Thọ ngay sau đó đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Hạ để điều tra vụ việc.

Ban đầu xác định, khoảng 0h20 ngày 17-8, sau khi đi ăn liên hoan, hai vợ chồng Hạ về nhà tại khu 1, xã Phú Mỹ. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, Hạ đã dùng dao, loại dao gọt hoa quả tấn công chồng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Anh D và Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân cùng chung một công ty.