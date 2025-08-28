Khởi tố vụ án phóng hoả đốt nhà gây cháy lan chợ Thanh Tùng, Cà Mau 28/08/2025 12:52

(PLO)- Liên quan đến vụ phóng hoả đốt nhà gây cháy lan chợ Thanh Tùng ở Cà Mau khiến 57 ki ốt bị cháy rụi, thiệt hại trên 20 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về tội hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cháy chợ Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, gây thiệt hại ước tính hơn 20 tỉ đồng.

Nghi phạm gây ra vụ việc đang bị tạm giữ hình sự là ông Phạm Văn Phúc (63 tuổi), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau sau khi bị thương và ngạt khói.

Một góc hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng chiều 22-8-2025. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo điều tra ban đầu, trưa 22-8, ông Phúc đã cãi vã với bà BPT (52 tuổi), người phụ nữ sống chung như vợ chồng với ông. Sau đó, ông Phúc chém bà T khiến bà phải nhập viện cấp cứu. Tiếp theo, ông Phúc châm lửa đốt nhà mình, làm ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki-ốt lân cận. Một nguồn tin khác cho biết ông Phúc đã mở van bình gas lớn trong nhà mình, châm lửa khiến lửa bùng phát và gây ra thảm hoạ cháy chợ Thanh Tùng.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày.

Theo các chuyên gia pháp lý, ông Phúc có thể phải đối mặt với nhiều trách nhiệm pháp lý. Về trách nhiệm hình sự, ông có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích nếu bà T. có tỉ lệ thương tật sau giám định, hoặc thậm chí là tội giết người nếu có ý định tước đoạt mạng sống của bà. Đối với hành vi đốt nhà, tùy theo tính chất và mục đích, ông Phúc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 180 BLHS 2015) hoặc tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (Điều 313 BLHS).

Về trách nhiệm dân sự, theo Bộ luật Dân sự 2015, ông Phúc có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các tiểu thương, bao gồm giá trị tài sản bị thiêu rụi, thu nhập bị mất trong thời gian khôi phục kinh doanh, và các chi phí hợp lý để dọn dẹp, tái thiết lập hoạt động. Mức bồi thường cụ thể sẽ được xác định sau khi có kết quả thống kê thiệt hại chính thức từ cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương và tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị thiệt hại, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ từ Tỉnh ủy và 10 triệu đồng/hộ đối với các hộ bị thiệt hại nặng từ UBND tỉnh.