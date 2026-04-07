Khu vực nào được ưu tiên đầu tư công viên tại TP.HCM? 07/04/2026 17:38

Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng của TP không thấp hơn 1m2/ người, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu Côn Đảo khẩn trương rà soát hiện trạng, thống kê, lập danh mục toàn bộ các khu đất được quy hoạch.

Trong đó có các loại đất là đất công viên, cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan trong các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500, tỉ lệ 1/2000 nằm trong địa bàn quản lý nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

Mục tiêu đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng của TP không thấp hơn 1m﻿2﻿﻿﻿/người. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo danh mục đã rà soát và chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng hiện hữu của địa phương, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị lập đề xuất danh mục đầu tư xây dựng công viên giai đoạn 2026-2030 (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên) để đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh công cộng của địa phương tối thiểu đạt 1m2/người.

Thứ tự ưu tiên đề xuất đầu tư xây dựng được xác định như sau:

Ưu tiên 1: Các khu đất có phần lớn diện tích là đất công (từ khoảng 80% trở lên); đất trống không phải giải phóng mặt bằng; đủ điều kiện triển khai đầu tư ngay.

Ưu tiên 2: Các khu đất nằm trong các khu vực có mật độ dân cư cao, khu dân cư hiện hữu nhưng trong bán kính tiếp cận không gian xanh, vườn hoa, công viên vượt ngưỡng phục vụ theo quy chuẩn QCVN01:2021/BXD (300m).

Ưu tiên 3: Các khu đất còn lại (để đến năm 2030, địa phương đáp ứng chỉ tiêu đất cây xanh công cộng tối thiểu 1m2/người).

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường xã, đặc khu Côn Đảo khẩn trương rà soát gửi về sở trước ngày 20-4 để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND TP.