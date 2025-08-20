Kỷ niệm 161 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết 20/08/2025 18:25

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm 161 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định - Bình Tây Đại nguyên soái tuẫn tiết.

Kỷ niệm 161 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 - 20-8-2025), lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến dâng hương, hoa tri ân Anh hùng dân tộc Trương Định.

Tại phường Gò Công, đoàn lãnh đạo tỉnh gồm ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; cùng lãnh đạo các phường: Gò Công, Long Thuận, Sơn Qui, Bình Xuân đã dự lễ viếng, đặt tràng hoa và dâng hương tại Đền thờ, Lăng mộ, Tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp thắp hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trương Định.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định

Tại xã Gia Thuận, lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hải Trâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân.

Các đại biểu cùng nhân dân đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài, Lăng mộ ở phường Gò Công và Đền thờ tại xã Gia Thuận, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trương Định; dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công đức của Bình Tây Đại nguyên soái đối với quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Hải Trâm cùng đoàn dâng hương tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Gia Thuận).

Trương Định sinh năm 1820 tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, con của quan Thủy vệ úy Trương Cầm. Năm 1844, ông theo cha vào Nam, lập nghiệp tại Tân Hòa (Gò Công).

Từ năm 1854, theo chính sách lập đồn điền của triều Nguyễn, ông bỏ tiền mộ dân nghèo khai hoang, lập ấp và được phong chức Phó quản cơ. Năm 1859, khi Pháp đánh Đà Nẵng, Gia Định, Trương Định đưa cơ binh tham gia chống giặc, lập nhiều chiến công, được thăng Phó lãnh binh Gia Định.

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình Huế ra lệnh bãi binh, phong Trương Định làm Lãnh binh An Giang. Tuy nhiên, theo ý nguyện nhân dân, ông khước từ lệnh vua, nhận tước “Bình Tây Đại nguyên soái” do dân phong, kiên quyết ở lại Gò Công tiếp tục kháng chiến.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định - Bình Tây Đại nguyên soái

Dưới ngọn cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, ông củng cố lực lượng, xây dựng chiến lũy, phát hịch kêu gọi toàn dân chống Pháp, liên kết nhiều sĩ phu yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương… khiến phong trào lan rộng, quân Pháp khiếp sợ.

Cuộc khởi nghĩa Trương Định (1859-1864) tuy chỉ kéo dài hơn 5 năm, nhưng đã lập nên nhiều chiến công hiển hách và trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX.

Để tưởng nhớ công ơn của ông, hằng năm, vào ngày 19 và 20-8, lễ tưởng niệm Ngày giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định được tổ chức trang trọng, đồng thời tại các gia đình, bà con cũng chuẩn bị mâm lễ, thắp hương tưởng nhớ.