Lalamove cùng MTTQ Việt Nam vận chuyển hàng tấn nhu yếu phẩm đến vùng bão lũ 14/11/2025 16:02

(PLO)- Với tinh thần sẻ chia và hỗ trợ kịp thời, Lalamove - nền tảng giao hàng theo yêu cầu, đã thực hiện những chuyến xe đầu tiên đến các tỉnh, thành chịu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Thời gian qua, nhiều cơn bão lũ đã ập đến và để lại nhiều hậu quả nặng nề, cơn lũ lịch sử bủa vây TP. Huế, Đà Nẵng và gần đây nhất là cơn bão Kalmaegi - gây thiệt hại nghiêm trọng các tỉnh miền Trung. Theo đó, Lalamove, nền tảng giao hàng theo yêu cầu, đã cùng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM thực hiện những chuyến xe 0 đồng nhằm mang đến những hỗ trợ thiết thực cho bà con vùng bão lũ.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Deliver Care – nhằm mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Ngay trong đêm ngày 3-11, Lalamove cùng với MTTQ tập kết hàng tấn đồ cứu trợ gồm quần áo, chăn ga, gối, màn, túi thuốc gia đình và nhanh chóng di chuyển đến TP. Huế.

Nhiều mặt hàng cứu trợ được vận chuyển ngay trong đêm. Ảnh: LLM

Với đội ngũ Đối tác tài xế xe van và xe tải đông đảo, phủ khắp các đô thị lớn và tỉnh thành lân cận, các nhu yếu phẩm cần thiết đã được giao đến tận tay các địa phương. Đúng với phương châm “hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm” của MTTQ, những chuyến xe Lalamove đã nhanh chóng có mặt và hỗ trợ vận chuyển.

Ông Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam cho biết: “Tận dụng thế mạnh là nền tảng giao hàng siêu tốc với đội ngũ Đối tác tài xế xe van-tải có mặt trên khắp cả nước, Lalamove luôn sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, tổ chức để hỗ trợ giao vận cho hoạt động cứu trợ. Chúng tôi chân thành chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang phải đối mặt, hy vọng phần nào tiếp sức cho hành trình vượt bão lũ của người dân.”

Với đa dạng loại xe, Lalamove dễ dàng đáp ứng vận chuyển hàng cứu trợ trọng tải lớn. Ảnh: LLM

Đồng thời, Lalamove vẫn tiếp tục đồng hành với Quỹ Hy vọng trong dự án “Cùng đồng bào vượt lũ”, nhiều chuyến xe van-tải đã nhanh chóng vận chuyển quần áo, kệ sách, vật dụng sinh hoạt cần thiết đến các trường học và địa điểm cần hỗ trợ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang và Huế.

Những chuyến xe van-tải Lalamove vẫn đang tiếp tục lăn bánh đồng hành cùng các đơn vị tổ chức trong nước để có thể kịp thời cung cấp sự cứu trợ đến bà con, cùng sự đồng hành của các Đối tác tài xế chuyên nghiệp, tận tâm, hoạt động trên các tỉnh, thành.