Lâm Đồng: Chủ trang trại cá tầm bị nước lũ cuốn mất tích 19/11/2025 21:03

(PLO)- Trong lúc tìm cách bảo vệ trang trại cá tầm, một chủ trang trại ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Tối 19-11, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị lũ cuốn trôi mất tích.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm) ở thôn Đông Mang không may bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại xã Lạc Dương xảy ra mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chảy xiết.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn nhưng phải tạm dừng do trong đêm nước suối chảy xiết, dâng cao.

Lúc này, sợ nước lũ chảy vào trang trại nuôi cá tầm nên ông Thắng tìm cách ngăn lại.

Trong lúc nỗ lực tìm cách chống lũ để bảo vệ trại cá, ông Thắng không may bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi mất tích.

Tiếp nhận tin báo, UBND xã Lạc Dương và các lực lượng cứu tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lúc 18 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tiếp cận khu vực ông Thắng bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, do trời đang mưa to, nước lũ chảy xiết nên công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn chưa thể triển khai.