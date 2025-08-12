Lâm Đồng: Trung tá Cảnh sát giao thông bị thanh niên lao xe tông gãy chân 12/08/2025 09:40

(PLO)- Phát hiện môtô chạy quá tốc độ, Trung tá cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe nhưng người điều khiển xe đã tông thẳng khiến sĩ quan gãy chân.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung.

Ngày 12-8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 8 giờ 23 phút ngày 11-8-2025, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (17 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Phong không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, khiến sĩ quan CSGT này bị gãy chân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Xe cứu thương đến đưa Trung tá Nguyễn Hoàng Trung đi cấp cứu. Ảnh PĐ.

Tại bệnh viện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung giữ vững tinh thần, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.