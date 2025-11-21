Lần đầu hội tụ trăm món ngon từ bún, du khách kéo đến thưởng thức 21/11/2025 07:53

(PLO)- Không khí khai mạc lễ hội Sợi gạo Việt trở nên sôi động khi du khách kéo đến để thưởng thức những món bún đặc sắc từ khắp các vùng miền.

Tối 20-11, tại Công viên 23/9, Hiệp hội Du lịch TP.HCM và các đơn vị đã tổ chức khai mạc Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ nhất năm 2025, chủ đề “Món ngon từ bún”. Sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến 23-11, quy tụ nhiều nghệ nhân, đầu bếp và doanh nghiệp ẩm thực.

Clip: Lần đầu hội tụ trăm món ngon từ bún tại ngày hội Sợi gạo Việt.

Lễ hội năm nay có khoảng 100 gian hàng, mang đến các món ngon đặc trưng từ miền Bắc, miền Trung, miền Đông, Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan và thưởng thức.

Người dân và du khách quốc tế đã đổ về Ngày hội Sợi gạo Việt 2025 - Món ngon từ bún lần thứ nhất để thưởng thức đặc sản ba miền.

Ngay sau lễ khai mạc, khu vực chính đã ghi nhận dòng người liên tục đổ về các gian hàng. Không khí trở nên sôi động khi du khách vừa thưởng thức món ăn vừa tìm hiểu về cách chế biến từ các đầu bếp trực tiếp trình diễn tại chỗ.

Các món ngon từ bún được trình bày bắt mắt.

Tại khu gian hàng, các món như bún mắm, phở Bắc, bánh canh và bánh tằm thu hút đông đảo du khách nhờ hương thơm lan tỏa. Một số du khách cho biết họ ấn tượng với sự đa dạng của các món làm từ sợi gạo. Bên cạnh đó, cách trình bày món ăn cũng rất chỉn chu, sạch sẽ.

Phở Phát Tài mang đến trải nghiệm độc đáo với mô hình xe phở Mobile phục vụ riêng cho sự kiện, mang đến cho thực khách những tô phở bò, phở gà nóng hổi tại chỗ. Bếp trưởng của thương hiệu cũng trực tiếp trình diễn kỹ thuật thái phở bằng tay - phương pháp truyền thống thu hút đông đảo du khách dừng lại theo dõi.

Bên cạnh khu ẩm thực chính, khu vực đồ uống như chè, nước trái cây, sương sáo cũng tấp nập không kém.

Du khách quốc tế thích thưởng thức các loại bánh dân gian được làm từ sợi gạo Việt.

Món bánh tầm bì được nhiều du khách đến trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho biết công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố nhằm đảm bảo tất cả các đơn vị tham gia sự kiện đều có chứng nhận cần thiết.

Ban tổ chức vinh danh Danh hiệu “Nghệ nhân nghề bếp” của Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho nhiều cá nhân tiêu biểu trên cả nước.

"Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng hướng dẫn chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong suốt thời gian diễn ra ngày hội, luôn có bộ phận chuyên môn kiểm tra, giám sát. Họ kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những đơn vị không tuân thủ quy định" - bà Khánh nói.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Ngày hội Sợi gạo Việt được xây dựng nhằm kết nối các nghệ nhân, doanh nghiệp ẩm thực và người dân, thông qua đó khẳng định sợi gạo là một trong những tinh hoa ẩm thực. Mỗi món ăn từ sợi gạo đều là kết quả của lao động sáng tạo từ phở, hủ tiếu, bún cho đến các biến tấu mới phù hợp thị hiếu giới trẻ.

"Tôi kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành để ngày hội không chỉ là sự kiện thưởng thức món ngon, mà còn trở thành nền tảng quảng bá du lịch, đưa văn hóa ẩm thực Việt đến rộng rãi hơn với bạn bè quốc tế" - ông Bình chia sẻ.