Lộ diện 23 người liên quan vụ hủy hoại gần 98 ha rừng ở Gia Lai 09/12/2025 11:08

(PLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng và chuyển hồ sơ sang công an thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 9-12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng và chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra, xử lý vụ việc gần 98 ha rừng bị xâm hại tại xã Kim Sơn.

Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại xã Kim Sơn.

Trước đó, ngày 11-9, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân phát hiện vụ khai thác rừng và phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, khoảnh 6, tiểu khu 157, địa bàn xã Kim Sơn.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 và các chủ rừng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tổng thiệt hại về rừng là 97,74 ha. Trong đó, có hơn 23 ha rừng tự nhiên và 74 ha rừng trồng.

Cơ quan chức năng xác định có 23 người vi phạm liên quan đến vụ hủy hoại rừng.

Theo Chi cục Kiểm lâm xác minh, từ năm 2007, UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định cũ) giao 30 ha đất trồng rừng cho hai hộ dân để trồng keo và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2009, UBND huyện Hoài Ân thu hồi hai chứng nhận này.

Năm 2013, UBND tỉnh Bình Định cũ giao 30 ha đất trồng rừng lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý. Ban này đã đề nghị ngành chức năng xử lý tài sản có trên đất của các hộ dân nhưng chưa được giải quyết.

Đến tháng 6-2025, các hộ dân có rừng trồng trên diện tích này đã khai thác, trồng lại cây keo lai trên đất, có một số hộ phá lấn sang rừng tự nhiên.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân lập danh sách 14 hộ khai thác rừng trồng, tiếp tục chiếm đất trồng keo và hai người phá rừng tự nhiên. Qua đó, đơn vị đã làm việc, yêu cầu trả đất nhưng các hộ dân không chấp hành.