Lừa bán đất bằng hợp đồng ủy quyền để chiếm đoạt 4 tỉ đồng

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt người đàn ông dùng thủ đoạn ký hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng đất, để lừa bán đất, chiếm đoạt của bị hại 4 tỉ đồng của bị hại

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Duy Hòa (32 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Duy Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận đơn trình báo của ông Huỳnh Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ Quận 11, TP.HCM), tố cáo về việc đã bị Lê Duy Hòa lừa bán đất thông qua việc ký hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng đất.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định, mặc dù chưa được sự đồng ý của chủ đất nhưng Hòa đã gặp ông Xương và đưa ra thông tin gian dối đã thỏa thuận đặt cọc với chủ đất về việc sang nhượng 5,5 ha đất tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Đầu năm 2022, Hòa dẫn ông Xương đến xem vị trí thửa đất để ông Xương tin tưởng và chuyển cho Hòa Số tiền 1,5 tỉ đồng để thương lượng, đặt cọc với chủ đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hòa không thực hiện việc thỏa thuận, đặt cọc.

Ngày 25-4, Hòa hẹn ông Xương đến văn phòng công chứng trên địa bàn TP Gia Nghĩa để ký hợp đồng chuyển nhượng. Tại đây hòa tiếp tục đưa ra thông tin gian dối chủ đất hiện đang ở Gia Lai không ký được hợp đồng và ủy quyền cho Hòa thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng.

Sau đó Hòa yêu cầu ông Xương chuyển tiếp cho mình 2,5 tỉ đồng để thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, Hòa còn làm giả giấy biên nhận của bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Đắk Song và đưa ra thông tin Hòa sẽ chăm sóc, canh tác thửa đất trên và đóng thuế chuyển nhượng cho anh Xương để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Với thủ đoạn trên, Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Xương tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng thông qua hợp đồng chuyển nhượng đất.

VŨ LONG