'Lười' chạy vòng đúng chiều, tài xế lãnh phạt 5 triệu đồng 26/05/2025 07:48

Tối 25-5, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức đợt tuần tra chuyên đề, xử lý các hành vi vi phạm giao thông trên tuyến đường Đặng Thúc Vịnh.

Đội CSGT An Sương xử phạt nhiều trường hợp xe máy chạy ngược chiều trên đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ảnh: HỒNG THẮM

Khoảng 18 giờ 55 phút, tổ công tác phát hiện anh NMS (28 tuổi, huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ và một bé gái chạy ngược chiều. Làm việc với lực lượng chức năng, anh S thừa nhận biết rõ hành vi vi phạm nhưng cho rằng nhà gần, chỉ chở cháu đi học nên "lười" chạy vòng đúng chiều. Theo quy định hiện hành, anh S bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tiếp đó, khoảng 20 giờ 30 phút, tại khu vực 21C đường Đặng Thúc Vịnh, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện ông LTT (42 tuổi, quận 12) điều khiển xe máy đi ngược chiều để rẽ vào đường DT5. Với hành vi này, ông T cũng bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài hành vi chạy ngược chiều, CSGT còn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: HỒNG THẮM

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện ông NVQ (50 tuổi, Đồng Tháp) điều khiển xe biển số TP.HCM đi ngược chiều trên đoạn đường qua địa bàn xã Đông Thạnh. Kiểm tra tại chỗ, người đàn ông này có nồng độ cồn ở mức 0,027 mg/l khí thở. Ông Q cho biết vừa đi dự tiệc gần nhà, thấy tiện đường nên đi ngược chiều. Với hai lỗi vi phạm, ông Q bị xử phạt tổng cộng gần 7 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ảnh: HỒNG THẮM

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện NBT (17 tuổi, huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy chở theo một người không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra, T chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy theo quy định. Với các lỗi này, người điều khiển và người ngồi sau bị phạt tổng cộng 1 triệu đồng. Chủ phương tiện bị phạt 9 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày do giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức phạt đối với trường hợp này là 10 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ, tại số 31 đường Đặng Thúc Vịnh, tổ tuần tra phát hiện ông VVQ (46 tuổi, ngụ Hóc Môn) điều khiển xe máy chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra tại chỗ còn cho thấy ông Q có nồng độ cồn ở mức 0,103 mg/l khí thở. Ông thừa nhận chủ quan vì nhà ở gần.

Trong tối 25-5, tổ công tác đã lập biên bản xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu liên quan đến các hành vi đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng CSGT cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuần tra cao điểm trong thời gian tới, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và không chấp hành biển báo hiệu giao thông.

Trước đó, chiều 21-5, trên đường song hành Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe ô tô công nghệ điều khiển phương tiện đi ngược chiều và va chạm với xe máy của nạn nhân.