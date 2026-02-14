Man City “cạn pin”, Haaland bỏ ngỏ đại chiến 14/02/2026 15:13

(PLO)- HLV Pep Guardiola đã gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận Man City đang rơi vào trạng thái quá tải cả về thể lực lẫn tinh thần trước thềm cuộc chạm trán Salford City tại vòng 4 FA Cup.

Trong lúc đội bóng áo xanh vẫn còn hiện diện ở bốn đấu trường, lịch thi đấu dày đặc suốt nhiều tháng qua đang bào mòn đáng kể nguồn năng lượng của các cầu thủ Man City.

Kể từ đầu năm, Manchester City hiếm khi có quá bốn ngày nghỉ giữa hai trận. Tuy nhiên, sau màn tiếp đón Salford, đại diện League Two, vào đêm 14-2, thầy trò Pep Guardiola sẽ lần đầu tiên có trọn một tuần để hồi phục. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh mục tiêu trước mắt vẫn là giành vé đi tiếp, bởi FA Cup luôn là giải đấu ông và các học trò dành sự tôn trọng đặc biệt.

Trong những mùa gần đây, Man City liên tục góp mặt ở trận chung kết. Họ từng đánh bại Manchester United để đăng quang, nhưng cũng hai lần nếm trải thất bại ở trận đấu cuối cùng, bao gồm trận thua trước chính đối thủ cùng thành phố năm 2024 và một lần gục ngã trước Crystal Palace. Guardiola cho rằng việc thường xuyên tiến sâu đã là thành tựu lớn, song ông hiểu rõ khát khao bổ sung thêm danh hiệu vào phòng truyền thống.

HLV Pep Guardiola than phiền lịch thi đấu quá dày. Ảnh: EPA.

Dù đối thủ chỉ đang thi đấu ở hạng Tư, Pep không cho phép các học trò chủ quan. Ông nhắc lại rằng ở các giải đấu cúp, bất ngờ luôn có thể xảy ra nếu đội bóng thiếu tập trung. Man City từng vượt qua Salford bằng đội hình dự bị ở mùa trước, nhưng theo Guardiola, mỗi trận đấu đều là thử thách mới và đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối.

Sau FA Cup, Man City còn một mục tiêu lớn khác là trận chung kết League Cup với Arsenal tại Wembley vào ngày 22-3. Tham vọng chinh phục nhiều danh hiệu khiến cường độ thi đấu ngày càng khốc liệt, và điều đó đang ảnh hưởng rõ rệt đến thể trạng của đội bóng.

Một trong những mối bận tâm lớn nhất lúc này là tình hình của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy phải rời sân trong hiệp một trận gặp Fulham vì vấn đề thể lực. Guardiola cho biết các bác sĩ không phát hiện chấn thương nghiêm trọng, nhưng Haaland vẫn cảm thấy khó chịu và cần được theo dõi thêm. Quyết định sử dụng anh trước Salford sẽ phụ thuộc vào đánh giá cuối cùng trong buổi tập.

Chân sút số 1 Haaland không chắc ra sân ở FA Cup. Ảnh: EPA.

Ở chiều ngược lại, Pep dành nhiều lời khen cho tân binh Antoine Semenyo. Cầu thủ chạy cánh người Ghana đã hòa nhập nhanh chóng với 5 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Guardiola tiết lộ ông đã điều chỉnh hệ thống chiến thuật để tận dụng tối đa tốc độ và khả năng đột phá của Semenyo, nhất là khi đội hình hiện tại thiếu lựa chọn thuần túy ở biên.

Man City bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải với tham vọng lớn nhưng cũng đối diện nguy cơ quá tải. Trận đấu với Salford là bài trắc nghiệm về chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của Guardiola trước khi bước vào chặng đường quyết định.