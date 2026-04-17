Màn kịch lá thư 'tạm biệt cuộc đời' giữa cầu để trốn công an của đôi nam nữ 17/04/2026 09:44

(PLO)- Sau khi gây ra một số vụ trộm cắp, đôi nam nữ dàn cảnh tự tử, để lại thư tuyệt mệnh giữa cầu rồi bỏ trốn.

Ngày 17-4, ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cơ quan công an đã làm rõ vụ việc hai thiếu niên để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ).

Hai thiếu niên được xác định là NLTT (15 tuổi) và LTNT (16 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Hành). Qua xác minh, cả hai không tự tử như nội dung thư để lại.

Hai lá thư tuyệt mệnh để lại trên cầu Thạch Bích.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 16-4, người dân đi tập thể dục phát hiện trên cầu có hai đôi dép cùng hai bức thư tuyệt mệnh. Nội dung thư cho rằng cả hai đã gây ra nhiều lỗi lầm nên muốn “tạm biệt cuộc đời”, kèm theo thông tin cá nhân và số điện thoại người thân.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, liên hệ gia đình hai thiếu niên để xác minh, đồng thời phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm dưới sông trong nhiều giờ nhưng không phát hiện tung tích.

Đến tối cùng ngày, công an phát hiện hai thiếu niên xuất hiện tại phường Nghĩa Lộ. Khi thấy lực lượng chức năng, cả hai bỏ chạy. Qua truy đuổi, công an bắt giữ được thiếu nữ 15 tuổi, người còn lại trốn thoát.

Thiếu nữ 15 tuổi bị bắt giữ.

Theo chính quyền địa phương, bước đầu xác định hai thiếu niên này liên quan đến một số vụ trộm cắp tại nhiều nơi nên đã dựng hiện trường giả nhằm tránh bị phát hiện, xử lý.

Hiện, Công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục truy tìm người còn lại để xử lý theo quy định.